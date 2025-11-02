Revelan identidad de egresado de la Universidad Nacional que murió en la noche de Halloween

La comunidad de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de uno de sus egresados. La víctima fue identificada como Alejandro Varón Castañeda, quien se graduó del programa de Biología de la Unal, según cofnirmaron.

Su pérdida ha generado profunda consternación en la sede Bogotá, específicamente en el Departamento de Biología, el cual lamentó profundamente el deceso y envió sus más sinceras condolencias a los familiares, seres queridos y amigos en este momento de profundo dolor, a través de su cuenta de X.

Los hechos que rodearon la muerte del egresado habrían tenido lugar en las horas de la noche del pasado 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, dentro del campus universitario.

revelan identidad de estudiante de la Nacional que murió en la noche de Halloween

De acuerdo con los reportes, el cuerpo fue hallado en una zona cercana al Instituto de Ciencias Naturales y la Calle 53. Tras el descubrimiento, las autoridades se desplazaron a la Universidad Nacional.



El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las labores de investigación preliminar y procedió con el levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo de Varón Castañeda fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para determinar la causa exacta de la muerte.

Mientras las autoridades continúan con la investigación, la Universidad Nacional, a través de comunicados oficiales, expresó su solidaridad y dolor por el fallecimiento de su egresado, reafirmando el luto de la comunidad de Biología por la sensible partida.