Riña familiar en el sur de Bogotá, al parecer entre padre e hijo, fue grabada por vecinos

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar se registró en el sur de Bogotá durante la mañana del 25 de diciembre, en plena celebración de Navidad.

El hecho ocurrió en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre los ciudadanos por los altos niveles de intolerancia que se viven en fechas festivas.

Las imágenes, difundidas inicialmente por la cuenta de X Colombia Oscura, muestran una violenta confrontación que tuvo lugar en la terraza de una vivienda. En el video se observa a varios hombres envueltos en una fuerte discusión que, en cuestión de segundos, pasa de los gritos y los empujones a los golpes. La situación se torna cada vez más tensa, mientras algunas mujeres y otros familiares intentan intervenir para evitar que la pelea continúe.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el altercado habría involucrado a un padre y sus hijos. Según el reporte publicado en redes sociales, el adulto mayor se encontraría en presunto estado de embriaguez cuando, en medio de la discusión, habría atacado con un arma cortopunzante a uno de sus hijos, causándole heridas. La agresión desató la reacción de otro de los hermanos, quien intervino en defensa del padre y terminó enfrentándose también a su familiar.



🚨URGENTE‼️ COLOMBIA 🇨🇴 | Miembros de una misma familia protagonizaron una violenta riña la mañana de este 25 de diciembre en el barrio Quiroga de Bogotá.



Según lo informado, un padre apuñaló a uno de sus hijos. En la trifulca, un hermano atacó al otro.



pic.twitter.com/9lp0BE3QhH — XAlertNow (@xalertnow) December 26, 2025

El material audiovisual deja ver cómo uno de los jóvenes provoca de manera insistente al otro implicado, elevando la tensión hasta que se desencadena la agresión física. A pesar de los intentos de terceros por separarlos, la riña se prolonga durante varios segundos. Finalmente, al menos una persona resultó lesionada con arma blanca y tuvo que recibir atención médica, mientras se esperaba la llegada de las autoridades.

Este episodio se suma a un panorama preocupante de violencia durante la Navidad en la capital del país. Según el balance entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, entre las 6:00 de la tarde del 24 de diciembre y las 7:00 de la mañana del 25, se registró un aumento significativo en riñas y lesiones personales, muchas de ellas asociadas al consumo excesivo de alcohol y a conflictos familiares.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a la tolerancia, al diálogo y al uso responsable del licor, especialmente en fechas de celebración, para evitar que situaciones como esta sigan empañando momentos que deberían ser de unión y tranquilidad.