Taxista en Bogotá robó a mujer y la arrojó del carro porque desconfió de ella

En un incidente en el barrio San Blas de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, una joven de 24 años fue lanzada de un taxi en movimiento por el conductor, quien la insultó, la robó y agredió físicamente.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, a la víctima le dieron ocho días de incapacidad debido a las lesiones provocadas por el violento acto, ocurrido, según la denuncia, porque el hombre desconfió de ella.

El viaje en taxi comenzó en el barrio Restrepo cuando la mujer y un hombre abordaron el vehículo con destino al sur de la capital. Sin embargo, el taxista manifestó una desconfianza infundada hacia ellos y se deuvo en una estación de Policía para expresar sus sospechas de que no recibiría el pago correspondiente por el servicio.

A pesar de la aparente indiferencia de los agentes policiales ante las preocupaciones del conductor, este continuó su ruta.

Tras descender el hombre del vehículo, la joven se quedó sola con el taxista, momento en el cual, según su testimonio, el conductor aceleró repentinamente, la golpeó, le robó su celular y finalmente la arrojó del carro en marcha.

Taxista que arrojó a mujer de su carro en Bogotá Foto: captura de video NC

Los familiares de la víctima han denunciado la brutalidad del ataque, describiendo cómo el taxista la inusltó y agredió físicamente en un callejón cercano.

"Él la llevó a un callejón, la empezó a insultar, a tratarla mal, a decirle perra, hijueputa, no me vaya a robar, no sé qué. Abre el carro, la baja la fuerza, la empieza a estrujar", manifestó un familiar en declaraciones a Blu Radio.

La joven, tras recibir atención médica, se encuentra ahora en su hogar recuperándose de las heridas sufridas. Mientras tanto, las autoridades están llevando a cabo una intensa búsqueda del conductor responsable de este acto.

Lo anterior, con el objetivo de que responda por sus acciones ante la justicia y brinde una explicación sobre su violento comportamiento hacia la pasajera. Las cámaras de seguridad han registrado el momento del ataque, proporcionando evidencia crucial para la investigación en curso.

