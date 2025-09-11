En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Testigo de explosión en Universidad Nacional relata momentos de pánico tras el hecho
Exclusivo

Testigo de explosión en Universidad Nacional relata momentos de pánico tras el hecho

En diálogo con Blu Radio, una estudiante de la Universidad Nacional contó cómo se vivieron esos minutos a pocos metros del edificio de sociología, donde al menos una persona resultó herida mientras manipulaba un artefacto.

Protestas hoy Universidad Nacional en Bogotá: bloqueos en la NQS y TransMilenio
Varios encapuchados se enfrentan con el antiguo Esmad sobre la NQS.
Pantallazo video Blu Radio
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:50 p. m.

La explosión registrada en la tarde de este jueves en el edificio de sociología de la Universidad Nacional de Bogotá sigue generando conmoción. Aunque las autoridades confirmaron que una persona resultó herida al manipular un artefacto explosivo, son los relatos de los testigos los que permiten dimensionar el miedo y la confusión que vivieron cientos de personas dentro del campus.

“Yo estaba a 30 metros de la explosión. Estábamos ahí cuando pasó, ahí fue donde todo ocurrió (...). A un muchacho se le explotó la papa bomba en la mano y, al parecer, dicen que la perdió”, relató una de las estudiantes que presenció el hecho.

Según su testimonio, en ese lugar había al menos tres personas cuando estalló el artefacto, lo que dejó como saldo varios heridos y serios daños en la infraestructura. Vidrios rotos y puertas averiadas fueron parte de la escena que describió la joven.

“Nos preocupamos mucho por los que estaban adentro, la reacción fue inmediata. Todos corrimos a ver qué había pasado y luego llegó la ambulancia, más o menos cinco minutos después. Ahí empezaron a desalojar a la gente”, agregó.

Casi dos horas después de la emergencia, la Rectoría y la Vicerrectoría de la Universidad Nacional emitieron un comunicado en el que confirmaron que, tras disturbios iniciados a las 4:00 de la tarde en la portería de la calle 26, alguien resultó herido hacia las 6:00 de la tarde al manipular material explosivo en el parqueadero del edificio de sociología. El documento rechazó las acciones violentas y llamó a no estigmatizar a la comunidad universitaria.

"Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación. Hacemos un llamado a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución", finaliza el pronunciamiento de la Nacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Universidad Nacional

violencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad