TransMilenio estrena 2 rutas que unen Suba con Chapinero y Usaquén: estos son los horarios

La movilidad ha sido uno de los grandes desafíos que enfrenta Bogotá, y cualquier avance en infraestructura vial suele generar afectaciones para miles de personas que deben recorrer la ciudad. Sin embargo, con la entrega total de la Avenida El Rincón, al norte de la capital, el sistema de transporte público empezó a ajustar su oferta para responder a los cambios en el tráfico y a las necesidades de los barrios más concurridos de Suba.

Este corredor se convierte en una vía clave para descongestionar el occidente de la ciudad. Tras cerca de cinco años de construcción, finalmente fue habilitado el pasado jueves 13 de noviembre. La obra conecta la avenida Boyacá con la calle 127 hasta la carrera 91, lo que no solo mejora la circulación vehicular, sino que también facilita la llegada de nuevas rutas de TransMiZonal que buscan ofrecer conexiones más directas entre Suba y localidades como Chapinero y Usaquén.



Nuevas rutas de TransMiZonal en Suba

Desde el 18 de noviembre empezaron a operar dos nuevos servicios basados en estudios técnicos y solicitudes ciudadanas. Se trata de las rutas CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula y BC165 Suba Rincón – Unicentro, que, según TransMilenio, beneficiarán a más de 13.000 usuarios diarios. Ambas presentan conexiones estratégicas con la troncal Suba en la estación Niza-Calle 127 y con la troncal Norte en la estación Calle 127 – L’Oréal París.

Los horarios establecidos son:

CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula



Lunes a viernes: 4:00 a. m. a 8:30 a. m. y 1:00 p. m. a 7:00 p. m.

BC165 Suba Rincón – Unicentro



Lunes a viernes: 4:30 a. m. a 8:30 a. m. y 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sábados: 5:00 a. m. a 7:30 p. m.

Domingos y festivos: 5:00 a. m. a 7:30 a. m.

Además, TransMilenio confirmó que los servicios CA134 y CK122 seguirán circulando por la Avenida El Rincón, lo que amplía las opciones de viaje según los recorridos habituales de los usuarios.



Foto: IDU.

Avenida El Rincón: obra que cambia el norte de Bogotá

La entrega de la obra es un alivio significativo para quienes viven en Suba y también para quienes transitan regularmente entre el norte y el occidente de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que el proyecto tuvo retrasos por deslizamientos, problemas en tuberías y adquisición de predios, pero aseguró que los avances finales fueron posibles tras destrabar esos puntos críticos.

Con la vía operando en su totalidad, más de 1,2 millones de personas se verán beneficiadas, ahorrando cerca de 30 minutos por trayecto. Un respiro importante para una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad y un paso clave para reorganizar el transporte público en una Bogotá que no deja de moverse.