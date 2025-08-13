TransMilenio modificará sus rutas por homenaje a Miguel Uribe: estos son los desvíos

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, Bogotá se alista para despedir a uno de los líderes políticos más importantes de los últimos años. Ante eso, Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante más de dos meses, recibirá un homenaje especial este miércoles 13 de agosto, un evento que albergará a figuras nacionales e internacionales, así como a miles de seguidores en el centro de Bogotá.

De ese modo, el cortejo fúnebre y las respectivas ceremonias religiosas para darle el último adiós al senador llevarán a que se implemente un esquema de cierres y desvíos, lo que impactará en las principales rutas y troncales del sistema, tanto de TransMilenio como del SITP, así como a los habitantes y visitantes de sectores como Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria.



Cierres viales por el homenaje a Miguel Uribe

El homenaje obligó a que TransMilenio deba hacer modificaciones en sus servicios y advirtió cambios en los recorridos, así como en los desvíos, especialmente en las rutas que deben atravesar por los sectores afectados. Los servicios TransMiZonales que pasan por Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria tendrán desvíos por la calle 6, avenida NQS, avenida Circunvalar y calle 45.



Rutas afectadas en TransMilenio

#TransMiTeInforma 🔔



El 13 de agosto, con motivo del cortejo fúnebre del senador Miguel Uribe Turbay, se realizarán actos conmemorativos y cierres viales en sectores de Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria.



🚌 Los servicios TransMiZonales tendrán desvíos por: CL 6,… pic.twitter.com/Yzs8IXPeal — TransMilenio (@TransMilenio) August 13, 2025

Así mismo, los servicios troncales operarán entre las 9:00 a.m. y 7:00 p.m. de la siguiente manera:



Ruta fácil 1: Entre el Portal ElDorado y la Estación Ciudad Universitaria.

Ruta fácil 3: Entre el Portal Tunal y la Estación Calle 22.

Ruta fácil 6: Entre el Portal 80 y la Estación Temporal Calle 34.

B23 - K23: Parada en la estación Movistar Arena (sin paradas en las estaciones Calle 57, Calle 45, Temporal Calle 34 y Consejo de Bogotá).

B74 - J74: Entre Portal Norte, con parada adicional en la Avenida Jiménez.

C73 - J73: Entre Portal Suba y la Estación Ciudad Universitaria.

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Movilidad señaló que en la franja de 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche se presentarán cierres y afectaciones en varios puntos de la capital:



Entre la calle 7 y la avenida calle 19, y desde la avenida carrera 10 hasta la carrera 7: cierre total de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Avenida carrera 7, entre calle 11 y avenida calle 26: cierre total de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., durante el paso del cortejo hacia la Catedral Primada y posterior traslado al Cementerio Central.

Avenida calle 26, entre la avenida NQS (carrera 30) y la carrera 5: cierre completo desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Otros cierres parciales en la calle 24, calle 19 y la carrera 10, con horarios que también se extienden hasta la tarde y la noche.

Eso sí, la habilitación de los tramos dependerá de la ausencia de aglomeraciones, y se recomienda atender con especial cuidado las señalizaciones dispuestas para la jornada de este miércoles.