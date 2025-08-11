Llegó al Congreso el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Pasadas las 9:00 de la noche de este lunes, llegó al Capitolio del Congreso de la República el ataúd con el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes en la Clínica Fundación Santa Fe, donde el militante del Centro Democrático falleció tras haber recibido tres disparos en la cabeza cuando daba un discurso público en un parque de Bogotá.

El arribo del cuerpo de Uribe Turbay al recinto, donde lo esperaban, además de militantes de partido Centro Democrático, varias personalidades más de la política, como expresidentes, ministros y exministros, así como el alcalde mayor de Bogotá, se dio en medio del silencio y con la compañía de sus familiares, además de dos agentes de la Policía Nacional. Al momento exacto del ingreso, se realizaron honores en memoria del fallecido precandidato presidencial.

El féretro con el cuerpo entró cubierto por la bandera de Colombia y acompañado de adornos florales, mientras varias personas presentes en el lugar agitaban pañuelos blancos. El cuerpo de Uribe Turbay estará en el Congreso de la República hasta el próximo miércoles, día en el que se cumplirán sus exequias.

Cabe recordar que el fallecimiento del político se registró sobre las 2:00 de la madrugada de este lunes, luego de varias semanas en las que el senador estuvo luchando por permanecer con vida y durante los cuales también fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas.

"Abrimos los brazos de la casa de la Democracia, el Congreso de la República, para abrazar de manera contundente, mucha fortaleza y con amor a la familia Uribe Turbay, para enviar un mensaje desde el COngreso de unidad y fortaleza a todos los colombianos ", dijo, en medio del acto, Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, agregando que el país no cederá "ni un centímetro ante la violencia".

"No podemos permitir que sucesos tan complicados y delicados sigan ocurriendo en el país. Solamente me queda decir que con profunda tristeza y dolor, le deseo a Miguel Uribe paz en su tumba", agregó antes de instalar, oficialmente, la cámara ardiente del senador y precandidato presidencial.

Es importante resaltar, igualmente, que el Gobierno decretó duelo nacional de un día por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay con un documento según el cual se izará la bandera a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de Policía y embajadas de Colombia en el exterior.

Se espera, finalmente, que desde las 6:00 o 7:00 de la mañana de este martes comiencen a llegar personas a las afueras del Congreso para ingresar a darle el último adiós al senador.