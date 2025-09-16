Universidades en Bogotá anuncian medidas por jornada de protestas del 16 de septiembre

Ante la jornada de movilizaciones anunciada por los gremios de conductores para este martes 16 de septiembre en Bogotá, varias universidades de la capital adoptaron medidas para mitigar posibles afectaciones en la movilidad y garantizar la continuidad de sus actividades académicas y administrativas.

La Universidad de La Sabana informó que las labores en su campus y en la sede de la calle 80 se desarrollarán “con normalidad y flexibilidad”. Cada facultad e instituto tendrá autonomía para decidir cómo dar continuidad a sus actividades, con opciones de presencialidad o trabajo remoto según las condiciones del día.

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, anunció ajustes en sus horarios. Las facultades podrán coordinar actividades presenciales, telepresenciales o remotas, mientras que las bibliotecas funcionarán hasta las 2:00 p.m. y los comedores solo prestarán servicio de almuerzo.

Comunicado de Universidad Nacional sobre protestas del 16 de septiembre Foto: Universidad Nacional

La Universidad Militar Nueva Granada determinó suspender todas las actividades presenciales en sus sedes de Bogotá y municipios cercanos durante la jornada del 16 de septiembre. La institución indicó que se garantizará la continuidad de clases y labores administrativas a través de la virtualidad y el teletrabajo, con el compromiso de retomar la presencialidad el miércoles 17, dependiendo de la evolución del paro.



Jornada de manifestaciones en Bogotá

Las protestas se concentrarán en varios puntos estratégicos de Bogotá, entre ellos la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, la Plaza de Bolívar, la Carrera 11 con Calle 69, la Calle 95 con Carrera 15 y la Avenida La Esmeralda con Calle 63, frente a la Biblioteca Virgilio Barco. También se prevén movilizaciones en la Calle 38A Sur con Carrera 34D, cerca del centro comercial Mayor, y en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba.

La Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana acompañarán las manifestaciones para garantizar la seguridad. A la ciudadanía se le recomienda planear sus recorridos con anticipación, utilizar vías alternas y mantenerse informada sobre el desarrollo de la jornada.