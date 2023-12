Video: ambulancia se llevó a conductor colgado de un espejo después de estrellar su carro en Bogotá

En un video quedó grabado un nuevo caso de intolerancia que ocurrió en pleno centro de Bogotá, en el que un hombre conductor de carro particular se fue enganchado en el espejo de una ambulancia y recorrió así casi 80 kilómetros.

Según reportes preliminares, al parecer los tripulantes de la ambulancia lo estrellaron y emprendieron la huida. Por lo que, en el momento que el conductor lo siguió para hacerle el reclamo, se subió al espejo y los tripulantes de este carro de emergencias arrancaron.

De acuerdo con el relato del conductor afectado, en el momento que este fue a hacerle el reclamo, la ambulancia arranca sin importarle su integridad, por lo que el hombre se tuvo que correr hacia un lado y colgarse al espejo.

"Me le hago al frente de la ambulancia y le digo: 'Hermano, hágame el favor y me responde por mi golpe'. Entonces él va a pasarme la ambulancia por encima y donde yo no me corra hacia hacia la izquierda y me le cuelgue al espejo, el man me pasa por encima", detalló al Ojo de la noche para Mañanas Blu.

Además, el hombre detalló que alcanzó a recorrer casi 80 kilómetros colgado al vehículo de emergencias y que el conductor de este se movilizó por la avenida Caracas por la troncal de TransMilenio.

"Venía el mal. Venía muy rápido. Venía muy rápido el otro carro que venía grabando, que yo tengo el contacto. Si algo para que me sirvan de testigos. Ellos están de testigos, que el man venía loco y yo gritándole a la gente que me ayudara", agregó.

Lo cierto es que estas personas de la ambulancia lo llevaron a la estación de Policía de Teusaquillo, manifestando que tenían una emergencia y que no podían detenerse para verificar lo que estaba pasando.

En ese sentido, la Policía dejó seguir la ambulancia y este conductor quedó bastante molesto porque su carro resultó afectado e infortunadamente nadie le responde.

En otras noticias de la capital, tiene que ver la captura de un delincuente que hace diez días exactamente se robó varias cajas con elementos de una bodega en el sector de Puente Aranda.

Resulta que en horas recientes sacó toda esa mercancía para venderla en el centro de la ciudad. La Policía lo tenía identificado y de inmediato lo capturaron y encontraron parte del botín de lo que se llevaron esos delincuentes hace diez días en este punto de Bogotá.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: