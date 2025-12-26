Video: pasajero en moto se cayó en pleno viaje en movimiento; al parecer estaba borracho

Un nuevo hecho de intolerancia vial en Bogotá quedó registrado en video por la cámara de un conductor y rápidamente se viralizó en redes sociales. El material fue difundido por la cuenta de Instagram Sbiker, conocida por compartir situaciones que ocurren a diario en las calles de la capital.

Aunque no se conoce con exactitud la fecha del incidente, según versiones publicadas junto al video, el hecho habría ocurrido el pasado 24 de diciembre en horas de la noche. En las imágenes se observa cómo el pasajero de una motocicleta pierde el equilibrio y cae al suelo tras recibir un fuerte golpe. De acuerdo con la persona que grabó la escena, el hombre se encontraba en estado de embriaguez, lo que habría provocado la pérdida de control.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores. El video muestra que el conductor de la motocicleta se había detenido en un semáforo en rojo cuando, al intentar mantener el equilibrio, ambos terminaron cayendo hacia atrás.

Durante el clip, se escuchan insultos y expresiones de rechazo por parte del conductor que grababa la escena, quien también terminó en el suelo tras el incidente. El video generó una ola de reacciones en redes sociales, con comentarios divididos entre la crítica, la ironía y la preocupación por la seguridad vial.



Algunos usuarios señalaron el riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol, mientras otros hicieron llamados a la prudencia, destacando lo peligroso que resulta movilizarse en motocicleta en estas condiciones.

Este hecho reavivó el llamado de las autoridades a la responsabilidad en las vías, especialmente durante las festividades, cuando aumentan las conductas de riesgo. Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en 2025 más de 4.000 víctimas mortales por accidentes de tránsito correspondieron a conductores o pasajeros de motocicleta, mientras que el número de personas lesionadas superó las 12.000.

Las autoridades reiteran que estas cifras deben servir como una alerta para promover una conducción prudente y evitar tragedias en las calles de la capital.