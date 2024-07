Video: pese a súplicas, ladrón atacó sin piedad a dos jóvenes en bar de Bogotá; uno murió

La inseguridad y la delincuencia no dan tregua en Bogotá. En un video de cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que un ladrón entró a un bar ubicado en el sector del Meissen, sur de la ciudad, y sin mediar palabra sacó un arma blanca para atacar sin piedad a un comerciante y su pareja sentimental, que se encontraban atendiendo el negocio en ese momento.

La pareja, según se ven las imágenes, estaba compartiendo detrás de la barra del bar, cuando de un momento a otro el delincuente atacó al joven, a quien hirió en repetidas oportunidades hasta quitarle la vida. Luego de esto, el asesino atacó a la joven a pesar de qué ésta le suplicaba por su vida, señalando el lugar donde se encontraba el dinero para que se lo llevara.

“No, tranquilo, tranquilo no me haga nada. Ahí está la plata, llévesela mire. Tranquilo, no me haga nada más”, se escucha gritar a la desesperada joven, mientras este delincuente asesino le da varias puñaladas en varias partes del cuerpo, mientras ella se encuentra tendida en el piso tratando de evitar que la siga atacando.

Este impresionante hecho ocurrió el pasado 17 de julio a las 7:20 de la noche exactamente. Tras el atraco y atacar sin piedad a las dos víctimas, el ladrón escapó con el dinero del bar.

Momentos después, en las imágenes se logra ver que al sitio entran otras personas, al parecer, familiares de las víctimas quienes le preguntaron a la joven sobre su condición de salud teniendo en cuenta el brutal ataque. Según se pudo conocer, el hombre murió, mientras que la joven se encuentra en estos momentos en una unidad cuidados intensivos.