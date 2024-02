Yo me arrepiento, no soy asesino: policía (r) que mató a dos ladrones en el sur de Bogotá

El policía retirado que mató a dos ladrones que intentaron robarlo habló con Noticias Caracol sobre lo sucedió en aquel restaurante ubicado en el sur de Bogotá. Reconoció que se arrepiente, pero justificó su reacción: “Es la vida de ellos o era la vida mía o la de mis amigos”.

Este hombre también contó cómo vivió ese momento de pánico en el que le disparó a los ladrones para evitar el robo.

“Me dice: ‘Quédese inquieto, pirobo’, fue la palabra que alcancé a escuchar en ese momento y la razón mía fue quitar el arma de mi cabeza y la de mis amigos”, dijo el policía.

En medio del forcejeo, aseguró que el ladrón le disparó, pero no logró impactarlo. Y es allí cuando se da cuenta que el delincuente no estaba solo.

“Al señor de la moto que estaba afuera le gritaba que me disparara, que yo estaba armado. Entonces el de la moto también le gritaba a él que se subiera a la moto”, agregó.

Una vez el primer atacante cae a las afueras del local, este policía retirado se encontró de frente con su cómplice.

Momento exacto en que policía retirado dispara contra ladrones // Foto: X @ColombiaOscura

“Hizo movimiento como de sacar un arma y más cuando yo salgo. (…) Escuche a las personas que están al lado, me dicen pilas, que la persona está armada y, pilas, que viene con el delincuente. Me tocó reaccionar o es la vida de ellos o era la vida mía o la de mis amigos”, reiteró.

Sin embargo, no oculta que en ese momento sintió miedo por sus hijos y esposa, que lo esperan en su casa. Ahora, más reposado y tras 72 horas del hecho, dijo que se arrepiente.

“Yo me arrepiento, de igual manera, porque yo no soy asesino, no soy ladrón. Yo soy una persona de bien, no tengo antecedentes y pues yo no salgo a la calle a matar a nadie”, afirmó.