Abren licitación para obras de ampliación y remodelación del estadio Metropolitano

Convertir al Estadio Metropolitano en un escenario con más de 60.000 sillas y todas las especificaciones de un escenario internacional es el objetivo de las obras que realizará la Alcaldía de Barranquilla y para lo cual ya fue abierto el proceso de licitación con el que se elegirá al contratista que ejecutará los trabajos.

En el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, figuran los detalles del contrato, cuyo valor quedó fijado en 180.000 millones de pesos, proveniente de recursos propios de la Alcaldía de Barranquilla, a través de créditos.

“Acabamos de publicar la licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano. Con una inversión de $180.000 millones de la platica de los barranquilleros, muy pronto el ‘Metro’ será un escenario de otro nivel”, informó el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta de X.

Acabamos de publicar la licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano.



— Alejandro Char (@AlejandroChar) October 9, 2025

Según el cronograma establecido en el proceso de contratación, las ofertas de las firmas interesadas se recibirán hasta el próximo 13 de noviembre, la adjudicación será el 3 de diciembre y el 9 de diciembre se firmará el contrato. Las obras deberán estar listas en 2027, según la fecha de vigencia del contrato.

Como parte de la ampliación y remodelación del ‘Metro’ se busca bajar el nivel de la cancha 1.8 metros y eliminar la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Además, esto permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.

A su vez habrá un sistema híbrido del gramado, con “fibras naturales reforzadas con sintéticas” para evitar desniveles e imperfecciones, y la fachada de todo el recinto deportivo será más moderna y equiparable con las tendencias internacionales.