"Air-e se convirtió en la caja menor de un grupo politiquero": Sintraelecol

A raíz de la auditoría elaborada por la firma Colombia Tributa a la empresa Air-e, que revela pérdidas netas superiores a $1,1 billones de pesos en 2025, desde el sindicato de trabajadores señalan que la intervención del Gobierno agravó la situación de la empresa y la convirtió en “la caja menor de un grupo politiquero”.

Recordó Eduardo Remolino, presidente en la seccional Atlántico del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol, que lo revelado por el informe de auditoría, desde su organización ya lo habían puesto en conocimiento de la Procuraduría Regional e incluso de los ministerios de Minas y Trabajo.

Dice Remolino que con la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre de 2024, la situación se agravó porque el Gobierno no realizó inversiones en la compañía, ni la estabilizó económicamente.

Empresa Air-e. Air-e.

“Se dejaron de hacer inversiones en infraestructura y mantenimiento para adecuar el sistema eléctrico. También se siguieron presentando pérdidas técnicas por el fraude o robo de energía. Eso impacta fuertemente el recaudo”.



Igualmente, el líder sindical acusó al Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro de entregarle el manejo de Air-e a un “grupo politiquero” que convirtió la empresa en su “caja menor”.

“Lamentablemente Air-e se convirtió en la caja menor de un grupo politiquero, sinvergüenza. Trajeron una cantidad de asesores innecesarios, nosotros los denunciamos. Elevamos la queja ante la Procuraduría Regional e hicimos la denuncia. Trajeron a más de 50 asesores, muchos de ellos no hacían presencia en la empresa y le costaban una nómina mensual aproximada de 800 millones de pesos”.

La denuncia de Eduardo remolino coincide con un aparte del informe de Colombia tributa, que documenta un crecimiento de la contratación de personal temporal en la compañía representado en 68 asesores y especialistas que fueron vinculados en 2025, de los cuales cerca de 25 solo reportaban de forma directa sus funciones y resultados a la oficina del agente interventor.

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Según el informe, las pérdidas netas de la compañía superaron los $1,1 billones de pesos. Igualmente, la Contraloría General de la República advirtió que el patrimonio de la empresa ha tenido una reducción cercana al 80 % en el último año, al pasar de $2,2 billones a $131.500 millones. Asimismo, su cartera morosa superó los $6 billones.

Hay que recordar que la deuda de Air-e con las generadoras supera los $2,3 billones de pesos, lo que genera inestabilidad en el sistema eléctrico nacional.