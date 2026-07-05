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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alcalde Char y presidente electo De La Espriella se reunirán por amenazas a comerciantes

Alcalde Char y presidente electo De La Espriella se reunirán por amenazas a comerciantes

El mandatario solicitó la reunión a raíz del cierre de decenas de negocios en Barranquilla y Soledad este sábado por la circulación de panfletos amenazantes.

El presidente electo Abelardo De La Espriella y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
El presidente electo de Colombia Abelardo De La Espriella y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

Frente a las recientes amenazas a comerciantes en Barranquilla y Soledad, el alcalde Alejandro Char afirmó en su cuenta de X que conversó con el presidente electo Abelardo De La Espriella y quedaron en reunirse esta semana para abordar la delicada situación de seguridad que vive la capital del Atlántico y su área metropolitana.

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Escribió el mandatario que está “seguro” de que, con el apoyo del Gobierno nacional, la ciudad “por fin dejará de sentirse sola en la lucha por la seguridad de sus ciudadanos”.

El pronunciamiento de Alejandro Char se generó a partir del cierre de decenas de establecimientos comerciales este sábado en varios sectores de Barranquilla, pero principalmente en Soledad, a causa de panfletos amenazantes atribuidos a bandas delincuenciales en los que les exigen a los comerciantes no abrir sus negocios este sábado.

“Soy consciente de la preocupación que han generado las intimidaciones de un grupo criminal contra comerciantes y vendedores ambulantes. Quiero asegurarles que estamos trabajando de manera intensa y coordinada con las autoridades metropolitanas y departamentales para garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos. No permitiremos que quienes buscan sembrar terror alteren la tranquilidad de nuestro territorio”, escribió.

Agregó el mandatario barranquillero que se reforzaron y fortalecieron las medidas de seguridad y coordinación con las autoridades distritales, al tiempo que invitó a los barranquilleros a mantener la calma, evitar la difusión de rumores en redes sociales y denunciar ante las autoridades cualquier hecho o situación sospechosa a través de los canales institucionales.

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