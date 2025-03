Alcalde de Cartagena le dice no al día cívico del presidente Petro

El alcalde Dumek Turbay anunció que Cartagena no se acogerá al día cívico declarado por el presidente Gustavo Petro para el próximo martes 18 de marzo, día en que se llevará a cabo una jornada de marchas en favor de las reformas del Gobierno.

El mandatario cartagenero aseguró que la ciudad trabajará con normalidad y que se le darán las garantías a quienes salgan a marchar.

“Va a ser un día común y corriente. Hay una convocatoria, habrá muchos cartageneros que querrán participar en la convocatoria, tendrán todas las garantías de parte nuestra. La Secretaría del Interior ya está trabajando en eso, para que la convocatoria que se ha planteado no tenga ningún inconveniente, pero Cartagena estará en absoluta normalidad”, sostuvo.

En su cuenta de X, el alcalde Turbay escribió que “en Cartagena el martes todos trabajamos”, y eso incluye a las instituciones educativas oficiales que operarán sin novedad.

Publicidad

Esta no es la primera vez que el alcalde de Cartagena no se acoge a los días cívicos decretados por el presidente Petro. En julio de 2024 también le dijo no al día cívico que anunció el mandatario por la final de la Copa América.