Alerta en Barranquilla por estafa con falsos trabajos para partido de Selección Colombia

Una mala jugada fue la que les hicieron a cientos de personas en Barranquilla, a las que inescrupulosos convocaron para la tarde del miércoles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con la promesa de que les permitirían trabajar en la logística dentro y fuera del escenario deportivo, durante el próximo partido de Eliminatorias que enfrentará la Selección Colombia.

La estafa, que ya se había dado la pasada fecha de Eliminatorias en Barranquilla, se repitió en las últimas horas y en mayor escala, pues fue extensa la fila de personas que llegaron al ‘Metro’ en busca de un falso empleador que, a través de un grupo de WhatsApp, no solo les dio pautas sobre cómo ir vestidos, sino que les hizo llenar un formulario y les exigió 15.000 pesos para entregarles un carné con el que supuestamente podrían trabajar este jueves.

Sin embargo, un afectado contó que en el ‘Metro’ nunca apareció el supuesto empleador y que el personal de vigilancia del estadio les notificó que los trabajadores de logística ya habían sido seleccionados con anterioridad.

“Ahora que llegué habían por lo menos 400 personas y se habían ido otro poco de gente. Sabes que por el momento uno tiene los 15.000 pesos, pero hay afectados que no los tienen. Tampoco es para que hagan eso, no jodas porque siempre es lo mismo. Nadie tiene razón del responsable, ni del evento ni del que mandó el formulario”, declaró uno de los afectados.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, pidió a la ciudadanía estar alertas y desconfiar de este tipo de ofertas que se difunden en falsas cadenas de WhatsApp y otras redes sociales.

Recordemos que el alcalde Alejandro Char contó por sus redes sociales que Barranquilla está lista para recibir a más de 30 mil visitantes en el marco de este importante partido con Bolivia, en el que la selección puede definir su paso al Mundial.

De las 17.000 camas que tiene disponibles la ciudad en 250 hoteles, es poco lo que queda, pues la ocupación ya se está acercando al 100%.