Alerta por desaparición de dos mujeres y una bebé en Barranquilla; serían víctimas de trata

En el barrio Las Nieves, suroriente de Barranquilla, una familia clama la intervención urgente de las autoridades, pues desconocen el paradero dos mujeres y la hija de 13 meses de una de estas, quienes salieron con la ilusión de trabajar en un restaurante, pero que, al parecer, fueron engañadas y no se descarta que estén en manos de una red de trata de personas y que se las habrían llevado hacia Perú.

Se trata de Nicole Jiménez de la Rosa, de 25 años, y Yelitza Polo de la Rosa, de 26, quienes ,según un reporte conocido por Blu Radio, el 22 de noviembre fueron reportadas como víctimas de desaparición forzada ante la Fiscalía en Barranquilla.

Familiares de las mujeres no quisieron ser grabadas por seguridad, sin embargo, este medio conoció que las jóvenes, quienes son primas, fueron convencidas por una supuesta amiga con la que se hablaban por una red social.



La mujer les habría prometido trabajar como meseras en un restaurante en Perú y, para ello, debían viajar a Cali, donde saldrían por tierra hacia el vecino país.

Aquí empezó el drama, pues dos hombres las contactaron y les indicaron que no iban como meseras, sino a prostituirse.

Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero y el de la bebé, lo que tiene a sus familiares reclamando la intervención de las autoridades migratorias para que verifiquen si estas mujeres han logrado salir del país.