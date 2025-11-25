En vivo
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Alerta por desaparición de dos mujeres y una bebé en Barranquilla; serían víctimas de trata

Le ofrecieron trabajar como meseras en un restaurante, pero, al parecer, todo fue un engaño.

Nicole Jiménez De la Rosa, de 25 años, y Yelista Polo De la Rosa, de 26 años, desaparecidas.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

