Bogotá refuerza su lucha contra la trata de personas con orientación y apoyo a víctimas

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Comité para la lucha contra la trata de personas de Bogotá, la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Gobierno, presentó un balance de las acciones adelantadas este año para combatir la trata de personas en la ciudad.

Según el informe, entre enero y septiembre de 2025 se atendieron 302 casos a través de la Ruta contra la Trata de Personas, con un cumplimiento del 62,35 %. De estos, se registraron 51 ingresos, 3 nuevos hechos, 59 orientaciones, 179 seguimientos y 10 casos sin contacto. Estas cifras muestran que la mayoría de los reportes se originaron por la detección o aviso de posibles víctimas.

La directora de Derechos Humanos, Luz Amanda Guzmán, resaltó la importancia de mantener la cooperación entre las instituciones, no solo para atender a las víctimas, sino también para prevenir nuevos casos.

“El trabajo conjunto y constante es clave para construir una ciudad más segura y libre de explotación”, afirmó.



Trata de personas, imagen de referencia Foto: AFP

Durante la sesión también se destacó que, entre agosto y septiembre, se llevaron a cabo 64 acciones estratégicas enfocadas en prevención, formación y atención, desarrolladas en 17 localidades de Bogotá.

Además, se realizaron 29 jornadas de sensibilización y prevención en parques, terminales de transporte, colegios y espacios concurridos como la Feria del Hogar, el Festival de Infancia y Adolescencia y la conmemoración contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, actividades en las que participaron más de 3.000 personas.