Investigan a reconocido influencer por presunta trata de personas a 'doña Lety'

Se trata del creador de contenido mexicano Jaime Pascual Hernández Toral, conocido en redes sociales como Jaime Toral, quien es buscado por las autoridades del estado de Veracruz, en México, por su presunta implicación en el delito de trata de personas.

La investigación se centra en la relación del influencer con Leticia Hillman Gómez, una mujer conocida en internet como “Doña Lety”, quien se volvió viral durante la pandemia gracias a los videos que Toral publicaba en sus redes sociales.



¿Quién era Doña Lety y por qué se volvió viral?

'Doña Lety' era una mujer de la tercera edad que apareció de manera frecuente en el contenido de Jaime Toral. Los videos, grabados en el municipio de Tantoyuca, en el estado de Veracruz, mostraban a la mujer realizando tareas domésticas o participando en escenas de tono humorístico o emocional.

Doña Lety habría aparecido en videos sin su pleno consentimiento. Foto: captura tomada de redes sociales

En muchos de esos clips, Toral se presentaba como una figura protectora o solidaria, afirmando que cuidaba de ella y la ayudaba económicamente.

Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron dudas sobre el grado de consentimiento que Doña Lety tenía respecto a su aparición en los videos y sobre las condiciones en las que vivía.



Según reportes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), se investiga si la mujer fue privada de su libertad y explotada con fines de lucro digital, al haber generado contenido monetizable que beneficiaba económicamente al influencer.

La FGE emitió una ficha de búsqueda y ofreció una recompensa de 350 000 pesos mexicanos (aproximadamente 72 millones de pesos colombianos) por información que conduzca a la localización de Toral.

Las autoridades de Veracruz ofrecen recompensa por el paradero de Jaime Toral. Foto: Fiscalía General del Estado de Veracruz, México.

El influencer, hasta la fecha, no ha sido detenido ni ha comparecido públicamente, y las acusaciones continúan bajo investigación.



La desaparición de la pareja de Jaime Toral

Además del caso de Doña Lety, el influencer enfrenta otra investigación relacionada con la desaparición de su pareja sentimental, Rosa Elena Pimienta Santos, de 18 años.

Publicidad

La joven fue reportada como desaparecida el 4 de febrero de 2024, también en Tantoyuca, y su paradero sigue siendo desconocido.

Jaime Toral es el principal sospechoso de la desaparición de su pareja. Foto: Instagram@jaimetoraltv

Aunque las autoridades no han confirmado un vínculo directo entre ambos casos, la desaparición de Rosa Elena ha aumentado el interés público y judicial en torno al influencer.

Hasta ahora, no existe una resolución judicial ni se ha determinado la responsabilidad penal de Toral en ninguno de los procesos abiertos.

Publicidad

La Fiscalía de Veracruz mantiene la búsqueda activa del influencer y pide a la ciudadanía colaborar con información verificada. Por el momento, las investigaciones siguen abiertas y no hay sentencia firme en su contra.