Apagón para la región Caribe sería inminente desde enero por deuda a generadores: Andeg

Poco alentador es el panorama que revela la Asociación Nacional de Generadores de Energía (Andeg),en medio del encuentro de seguridad energética que realizan en Barranquilla, pues las proyecciones apuntan a que ni siquiera garantizando la compra de energía a través de contratos directos y anticipados en la bolsa podrían alejar el fantasma de racionamiento.

Según explica Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, la falta de giros de Air-e para colocarse al día con sus proveedores, especialmente con las generadoras a las cuales le deben $1.4 billones, llevaría en los meses de sequía a un jaque operativo a las térmicas, comprometidas con deudas hasta por $900 mil millones, pues ya no tendrían con qué garantizar la compra de gas y combustible, lo que es necesario para la operación de producción.

"¿Cuál es el riesgo que estamos viendo? Vamos a entrar en una época de verano. En diciembre comienza el verano normal en Colombia entre los meses de entre los meses de diciembre y del mes de marzo. El problema que estamos viendo es que en el mes de enero la empresa vuelve a estar expuesta a bolsa en niveles del 65%, lo cual es inmanejable. ¿Inmanejable en qué sentido? Pues tienen que ir a comprar en la bolsa en el día a día, dependiendo cuáles son los precios que estén y obviamente en un verano pues los precios tienden a ser superiores porque vamos a tener que prender las térmicas", explicó el directivo gremial.

El problema radica en que las generadoras térmicas se están quedando sin dinero para comprar gas y debido a que lo que consume la región Caribe corresponde, en su mayoría, a lo que producen estas empresas, no habría energía para encender las redes a partir de enero, cuando golpea la disminución de las lluvias, lo que podría involucrar un cese parcial de operaciones.

"En algún momento puede llegar una térmica a decir: "no puedo generar más." Y eso haría que tengamos unos racionamientos en la región Caribe cercano al 35% porque todo lo que se consume en la región no podemos llevarlo del interior del país. Si las térmicas, que el único que tiene la región Caribe, no tienen cómo comprar combustibles, nos vemos en esa situación de racionamiento del 35% no solo para Air-e sino también para Afinia", indicó Castañeda.