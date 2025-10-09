Así fue el ataque contra un dragoneante del Inpec en Cartagena; sicario lo persiguió varios metros

En videos de cámaras del sector quedó registrado el ataque sicarial en contra del drogoneante del Inpec, Juan Camilo Palacios Figueredo, durante la mañana de este jueves en el suroriente de Cartagena.

El reloj marcaba las 7:35 de la mañana, cuando dos hombres en motocicleta sorprendieron a Palacios Figueredo, quien caminaba tras finalizar su jornada laboral en la Cárcel de Ternera, con destino a su vivienda en el barrio Simón Bolívar.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que uno de los atacantes se baja de la motocicleta, empieza a disparar, y persigue varios metros al joven dragoneante, quien logra reaccionar y correr por su vida.

De acuerdo a las autoridades en Cartagena, el funcionario del Inpec, de 24 años, recibió dos impactos de bala, uno en el cuello y otro el tórax. La rápida reacción de vecinos del sector permitió que el drogoneante fuera trasladado de manera inmediata a un centro asistencial de la zona en donde fue intervenido quirúrgicamente, y su estado es estable.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que los videos y los testimonios de personas del sector han permitido identificar características de los atacantes y la motocicleta en la que se cometió el hecho.

“Estamos haciendo una recolección de elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos, que nos pueda determinar características; hubo unas personas solidarias que nos dijeron, que es una motocicleta color blanco y dos individuos, uno con casco y el sicario que no llevaba casco, también nos indican que persiguió aproximadamente unos 100 metros al joven del Inpec quien corrió para salvar su vida”, sostuvo.

El oficial también indicó que, tras el atentado criminal, se inició un plan candado para lograr ubicar a los delincuentes. A su vez, explicó que mantiene un dispositivo de seguridad en coordinación con el Inpec para reforzar la seguridad en inmediaciones del centro carcelario.

“Un plan de la Policía Nacional fortalecido alrededor de la cárcel, con comunicación constante con el director de la cárcel, y el Inpec tiene sus propio equipamiento que también es utilizado para a proteger la actividad que ellos realizan y sus vidas en la labor”, agregó el comandante de la Policía de Cartagena.

