Así son los 'robos en manada' de hombres en moto en Cartagena: autoridades, en alerta

Las imágenes de un joven que es abordado en plena calle y acorralado por siete sujetos en cuatro motocicletas, quienes lo despojan de todas sus pertenencias, encendieron las alertas de la ciudadanía en Cartagena por una nueva modalidad de hurto que, en las últimas semanas, viene sumando y sumando víctimas.

‘Los robos en manada’, como son conocidos en redes sociales, han quedado registrados en videos en los que se observa a varios sujetos en motocicletas, algunos con la cara cubierta, que intimidan e incluso agreden físicamente a sus víctimas.

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De acuerdo con el secretario del Interior encargado de Cartagena, Jorge Redondo, esta es una nueva modalidad a la que las autoridades le siguen la pista y que, según explicó, sería la forma que utilizan los delincuentes para protegerse entre sí, en medio de la ofensiva contra la criminalidad que adelantan la Policía y el Distrito en los diferentes sectores de la ciudad.

“El Plan Bastión y el plan que hemos venido desarrollando desde hace dos semanas nos ha dado unas capturas contundentes: 69 capturas la semana pasada y, en lo que va corrido del año, más de 600. Esto indica que el Plan Avispa y el fortalecimiento de la toma de localidades también está dando unos resultados. Entonces, como se ha visto esa contundencia, se han trasladado: ya no salen solos, sino que salen en manada. Pero ya estamos tras las pistas de esas personas, porque no vamos a permitir que en Cartagena los bandidos generen el pánico en la ciudad”, señaló Redondo.



Cinco capturados en Cartagena por 'robos en manada'

La Policía Metropolitana de Cartagena indicó, por su parte, que dos presuntos implicados en este tipo de hurtos fueron capturados y que se dispuso de un equipo especial para dar con los responsables de estos hechos, ampliamente difundidos en redes sociales.

Capturados por robo en Cartagena Foto: Policía de Cartagena.

“Con estas dos capturas, ya son cinco los presuntos delincuentes que son puestos a disposición de la Fiscalía por estar cometiendo hurtos actuando en grupo para generar mayor intimidación. Tengan por seguro que vamos por cada uno de estos delincuentes que están afectando la tranquilidad de la ciudadanía”, sostuvo el coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la Policía en Cartagena.

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Alias ‘Lucho’, de 31 años, y ‘Jaime’, de 33 años, fueron capturados con un arma de fabricación artesanal y 100 gramos de marihuana y, según la Policía, estarían relacionados con el intento de hurto y la agresión con arma cortopunzante a dos jóvenes que se encontraban en una tienda del barrio El Campestre.

En lo corrido del año, en la ciudad de Cartagena se han presentado 4.856 denuncias por hurto, un 8 % menos que el año anterior, cuando se registraban 5.279 denuncias a esta fecha.