Atacan con drones a pelotón del Ejército Nacional en Río de Oro, Cesar

Solo hasta las últimas horas se confirmó un sorpresivo ataque con drones contra un pelotón del Ejército Nacional que se encontraba en el sector de Alto de Sanín Villa, jurisdicción del municipio de Río de Oro, Cesar, el cual empezó desde la noche del viernes y se extendió hasta la madrugada de este sábado 24 de mayo.

Pese a que aún no hay un pronunciamiento del Ejército, la noticia fue confirmada por el mismo alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, quien además especificó que no se ha determinado si hubo víctimas fatales o heridos por el área montañosa.

“Hace aproximadamente 15 días hubo un atentado en el cual murió un soldado de la patria en este mismo sector, era un cabo, y ahora nuevamente se repitió un atentado en el mismo sector, pero esta vez ya con alta tecnología, con drones. Aproximadamente cinco drones atacaron a un pelotón del Ejército. Me comuniqué con el coronel y efectivamente me confirmó esa información, pero hasta ahora él no tiene la información de que si tuvo pérdida de sus hombres o heridos por el área montañosa que hay”, declaró.

Ejército Nacional

“Es muy triste, muy preocupante que se estén repitiendo estos atentados. Ya llegó esa tecnología como lo hacen en el Catatumbo”, agregó.

Osorio suplicó por la atención y ayuda del Gobierno nacional, pues dice que los tienen “abandonados y a manos de los grupos armados”. Además, sostiene que ni siquiera lo llaman para saber qué pasa.

“Hoy lo repito, castigan a Río de Oro porque el alcalde dice lo que realmente pasa. Castigan en inversión, en visitas; a nosotros no nos visita nadie. Pero cuando hay elecciones sí nos visitan para venir a buscar los votos, pero nos dejaron abandonados. Estamos abandonados por el Gobierno nacional, y por el Gobierno departamental”, finalizó.