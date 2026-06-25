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Ataque a bala perpetrado por prestamistas gota a gota deja cuatro heridos en Atlántico

Entre las víctimas hay una niña, de 12 años, que fue impactada por una bala perdida.

FOTO PISTOLA - CREDITO AFP.jpeg
Imagen de referencia
Foto: Referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

A tiros fue atacado la noche de este miércoles un grupo de personas que se encontraba en una esquina del barrio Sabanita, en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), donde pistoleros llegaron en moto y abrieron fuego en venganza por el no pago de una deuda.

El ataque, al parecer, iba a dirigido a un hombre que tiene deudas pendientes con una red de cobradiarios o prestamistas gota a gota; sin embargo, los delincuentes dispararon de forma indiscriminada y no solo dejaron herida a esta persona, sino también a otras tres que se encontraban en el lugar, entre ellas, una niña de 12 años.

"Ya tenemos un avance investigativo, un esclarecimiento de este hecho y es que, al parecer, se podría tratar de temas relacionados con la usura o lo que nosotros conocemos como el gota a gota. Se trato de un mensaje de cobro, un mensaje delictivo de cobro, de intimidación hacia esta persona que nos resultó herida y, pues, adelantamos la investigación correspondiente", informó el coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico.

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Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, donde aún permanecen recibiendo atención médica, mientras miembros de Investigación Criminal y de Inteligencia de la Policía están recolectando pruebas para dar con los responsables y llevarlos a la justicia.

Así mismo, la Policía dispuso un plan especial de patrullajes y actividades operativas en el municipio de Sabanalarga, con el fin de fortalecer la seguridad y prevenir nuevos hechos que afecten la convivencia ciudadana.

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