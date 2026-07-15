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Autoridades investigan extraña muerte de infante de la Armada Nacional en San Andrés Islas

La madre del joven fallecido, Kelly Johana Herrera, publicó un video en sus redes sociales denunciando presuntos retrasos para la entrega del cuerpo.

Jhoan Andrés Murillo Herrera.png
Jhoan Andrés Murillo Herrera, infante fallecido.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En San Andrés Islas fue puesta en marcha una investigación liderada por el CTI de la Fiscalía General y la Policía Judicial con el fin de esclarecer la extraña muerte de un joven de 19 años llamado Jhoan Andrés Murillo Herrera, quien este fin de semana falleció en las instalaciones del Puesto Naval Avanzado No. 24, ubicado en Isla Cayo Serrana, perteneciente al Batallón de Infantería de Marina No. 11.

La información entregada por las autoridades indica que el Infante de Marina Bachiller, que estaba prestando su servicio militar obligatorio en la Armada Nacional desde el mes de octubre de 2025, amaneció sin vida cuando sus compañeros intentaron levantarlo para iniciar sus labores.

Su madre Kelly Johana Herrera publicó un video en sus redes sociales manifestando que logró hablar con él la noche anterior a los hechos (viernes) y nunca le indicó que estaba mal de salud. Antes por el contrario, denunció retrasos para la entrega del cuerpo luego de cuatro días, debido a que un sargento los llamó para decirles que no se le hará la necropsia por su avanzado estado de descomposición.

“Exigimos a la Policía Judicial que investiguen, que miren qué está pasando con mi hijo. Él en ningún momento me dijo que había algo malo y ahora lo quieren enterrar allá. Como madre, pido justicia. Tengo que comprobar yo misma si es o no es mi hijo, porque lo que ellos quieren es enterrarlo allá. Mi hijo no es de allá. Nació en Apartadó, Antioquia, el 18 de marzo del 2007”, declaró en medio de su denuncia por los hechos.

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La respuesta de la Armada Nacional es que lamenta profundamente lo sucedido, expresa sus más sinceras condolencias a los allegados y que se activó de manera inmediata los protocolos establecidos con las autoridades competentes.

“Esta Fuerza lamenta profundamente lo sucedido y expresa sus más sinceras condolencias y sentimientos de solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de nuestro Infante de Marina. La Institución reitera su compromiso de brindar acompañamiento y apoyo en este difícil momento”, escribieron en un comunicado.

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