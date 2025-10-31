En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Brutal agresión en colegio de Barranquilla: estudiante de 9 años fue golpeado por adolescente de 14

Brutal agresión en colegio de Barranquilla: estudiante de 9 años fue golpeado por adolescente de 14

El lamentable caso ocurrió cuando el niño llamó la atención a tres adolescentes por encontrarse en uno de los baños de los estudiantes de primaria

Bullying acoso escolar
Bullying acoso escolar
andresr/Getty Images
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Preocupados están muchos padres de familia del colegio la Normal La Hacienda de Barranquilla, luego de que se conociera que un niño de 9 años que está en cuarto de primaria fue atacado por un estudiante de bachillerato que cursa noveno grado.

El lamentable caso ocurrió cuando el niño llamó la atención a tres adolescentes por encontrarse en uno de los baños de los estudiantes de primaria. La situación desencadenó la furia de uno de los menores, quién, según la denuncia de un padre de familia, tiró al pequeño al suelo y empezó a darle patadas por todo el cuerpo e, incluso, a intentar asfixiarlo.

“¿Qué le hizo? Lo tiró al piso, lo levantó a patada, le tapó la boca, le tapó la nariz, lo cogió por el cuello, lo estaba asfixiando, le cortó un dedo. Eso no tiene nombre la agresión que sufrió el chico. Estamos hablando de un chico aproximadamente de 14 a 15 años contra un niño de nueve 9 años”, detalló el padre de un estudiante.

Fue otro alumno de primaria que iba entrando al baño, quien se percató del brutal ataque y corrió a dar aviso a los docentes, sin embargo, al llegar donde el niño, los agresores ya se habían ido.

Inmaculada Solano, rectora del colegio, asegura que el caso ya está siendo investigado para identificar quiénes son los atacantes. Mientras tanto, los padres de familia siguen pidiendo medidas para prevenir que casos como este se repitan.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

Bullying

Colegios distritales

Publicidad

Publicidad

Publicidad