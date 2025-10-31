Brutal agresión en colegio de Barranquilla: estudiante de 9 años fue golpeado por adolescente de 14

Preocupados están muchos padres de familia del colegio la Normal La Hacienda de Barranquilla, luego de que se conociera que un niño de 9 años que está en cuarto de primaria fue atacado por un estudiante de bachillerato que cursa noveno grado.

El lamentable caso ocurrió cuando el niño llamó la atención a tres adolescentes por encontrarse en uno de los baños de los estudiantes de primaria. La situación desencadenó la furia de uno de los menores, quién, según la denuncia de un padre de familia, tiró al pequeño al suelo y empezó a darle patadas por todo el cuerpo e, incluso, a intentar asfixiarlo.

“¿Qué le hizo? Lo tiró al piso, lo levantó a patada, le tapó la boca, le tapó la nariz, lo cogió por el cuello, lo estaba asfixiando, le cortó un dedo. Eso no tiene nombre la agresión que sufrió el chico. Estamos hablando de un chico aproximadamente de 14 a 15 años contra un niño de nueve 9 años”, detalló el padre de un estudiante.

Fue otro alumno de primaria que iba entrando al baño, quien se percató del brutal ataque y corrió a dar aviso a los docentes, sin embargo, al llegar donde el niño, los agresores ya se habían ido.



Inmaculada Solano, rectora del colegio, asegura que el caso ya está siendo investigado para identificar quiénes son los atacantes. Mientras tanto, los padres de familia siguen pidiendo medidas para prevenir que casos como este se repitan.

