En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Avión presidencial
Huracán Melissa
Acuerdo comercial EEUU - China

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Bebé de 1 año habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en Barranquilla

Bebé de 1 año habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en Barranquilla

La comunidad tiene un video del abuso, sin embargo, el señalado agresor quedó en libertad por falta de pruebas.

Abuso sexual.
Abuso sexual.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Un aberrante caso de abuso sexual tiene consternada a la comunidad de Villa Anillo, en el sur de Barranquilla, donde varios vecinos se unieron para sorprender en flagrancia al señalado abusador y ponerlo en manos de las autoridades.

La víctima es una bebé de 1 año y 8 meses y, según la denuncia que testigos hicieron a la Policía, el agresor es el padrastro de ella, quien solía pedirle a la mamá de la niña que saliera a la calle a realizar diligencias para él quedarse a solas con la menor y someterla a golpes y a toda clase de vejámenes sexuales.

Una vecina, bajo reserva de su identidad, contó que los llantos de la bebé alertaron que algo sucedía, por lo que decidieron grabar a escondidas a este hombre para ponerlo al descubierto.

“En ese momento que la mamá demoraba, nosotros notamos que la niña lloraba y decidimos, con curiosidad, espiar por un hueco de la pared que tiene y vimos cuando él la golpea y abusa de ella. Ese momento fue grabado”, narró la vecina de la niña.

Le puede interesar: Mujer denunció ante la Fiscalía caso de abuso sexual en Hospital La María de Medellín

El video fue entregado a la Policía, sin embargo, fue dejado en libertad mientras avanza la investigación y se determinan pruebas más contundentes, lo que ha aumentado la indignación entre la comunidad.

“Nosotros grabamos y enseguida salimos al CAI a colocar la denuncia. Tuve que tener coraje para no poder llamar a la comunidad para que no lo lincharan. Quisimos hacer las cosas a lo legal, pero las autoridades dicen que todavía faltan evidencias. Sentimos indignación porque yo tengo hijos y no me quiero imaginar que eso se lo puedan hacer a él. Sentimos indignación porque lo dejaron libre”, expresó. 

Publicidad

El caso está en manos de la Fiscalía, que adelanta la investigación para esclarecer lo ocurrido y proceder con la judicialización.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abuso sexual Menores de Edad

Fiscalía General de la Nación

Noticias de hoy

Barranquilla

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad