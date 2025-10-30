Bebé de 1 año habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en Barranquilla

Un aberrante caso de abuso sexual tiene consternada a la comunidad de Villa Anillo, en el sur de Barranquilla, donde varios vecinos se unieron para sorprender en flagrancia al señalado abusador y ponerlo en manos de las autoridades.

La víctima es una bebé de 1 año y 8 meses y, según la denuncia que testigos hicieron a la Policía, el agresor es el padrastro de ella, quien solía pedirle a la mamá de la niña que saliera a la calle a realizar diligencias para él quedarse a solas con la menor y someterla a golpes y a toda clase de vejámenes sexuales.

Una vecina, bajo reserva de su identidad, contó que los llantos de la bebé alertaron que algo sucedía, por lo que decidieron grabar a escondidas a este hombre para ponerlo al descubierto.

“En ese momento que la mamá demoraba, nosotros notamos que la niña lloraba y decidimos, con curiosidad, espiar por un hueco de la pared que tiene y vimos cuando él la golpea y abusa de ella. Ese momento fue grabado”, narró la vecina de la niña.



El video fue entregado a la Policía, sin embargo, fue dejado en libertad mientras avanza la investigación y se determinan pruebas más contundentes, lo que ha aumentado la indignación entre la comunidad.

“Nosotros grabamos y enseguida salimos al CAI a colocar la denuncia. Tuve que tener coraje para no poder llamar a la comunidad para que no lo lincharan. Quisimos hacer las cosas a lo legal, pero las autoridades dicen que todavía faltan evidencias. Sentimos indignación porque yo tengo hijos y no me quiero imaginar que eso se lo puedan hacer a él. Sentimos indignación porque lo dejaron libre”, expresó.

El caso está en manos de la Fiscalía, que adelanta la investigación para esclarecer lo ocurrido y proceder con la judicialización.