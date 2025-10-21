Nuevos detalles en asesinato de menor en Nariño, Antioquia: ataque iría contra su padrastro

Se conocen nuevas pistas sobre el asesinato de un menor de edad en Nariño, Antioquia: la Policía señaló que los delincuentes que acribillaron al joven de 13 años, al parecer, iban por un familiar cercano.

Luego de que se conociera el cruel asesinato de un menor de edad en zona rural del municipio de Nariño, las autoridades comenzaron a indagar por qué los encapuchados del Clan de Oriente ingresaron a la vivienda y dispararon indiscriminadamente contra el joven de 13 años.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que, de acuerdo con las investigaciones, los implicados en el homicidio del menor, identificado como Jhon Jarol Obregón Yépez, iban en busca de su padrastro, quien, al parecer, estaría involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes o la minería ilegal.

"Estaban buscando a una tercera persona, muy posiblemente la pareja sentimental de la mamá de los niños. Por ese mensaje también nos sentimos acompañando en sus condolencias a la señora Gladys Pérez, que es la más progenitora de este menor, y que estos delincuentes percibieron que había una persona al interior del baño, sin mirar, sin revisar, sin mediar palabras, ejecutaron una serie de disparos, causándole la muerte al menor", indicó el oficial.



Además, se conoció que los delincuentes no solo asesinaron al adolescente, sino que también habrían cometido otros dos hechos delictivos en la zona rural del Oriente antioqueño, donde, al parecer, la comunidad ya tendría identificados a los ilegales.

Las autoridades en Antioquia mantienen una recompensa de 500 millones de pesos para quienes entreguen información relacionada con los responsables de este hecho de violencia.