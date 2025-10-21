Aprehendieron a menor de edad que era utilizada para vender drogas en Betulia, Antioquia

En Betulia, Antioquia, la Policía aprehendió a una menor de edad que era utilizada por un grupo delincuencial para la venta de estupefacientes en uno de los barrios del municipio. En el operativo se incautaron armas de fuego y diferentes tipos de droga.

En un operativo realizado por la Policía Antioquia en el municipio de Betulia, se logró golpear al grupo delincuencial Los del 20 de Julio con la aprehensión en flagrancia de una menor de edad y la incautación de armas de fuego y sustancias estupefacientes.

Durante el procedimiento de allanamiento y registro, que fue coordinado con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Unidad Básica de Investigación Criminal de Concordia, fueron incautadas tres armas de fuego y varias dosis de estupefacientes.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, señaló que durante el operativo fue incautado material de guerra que sería utilizado por el grupo delincuencial para ejecutar sus acciones criminales: "Se logra incautar tres armas de fuego en una vivienda en el municipio de Betulia, una pistola calibre nueve milímetros, con un proveedor, diez cartuchos, un revólver calibre 38, y una escopeta, al igual que 500 gramos de marihuana y ciento 10 gramos de bazuco y 150 gramos de clorhidrato de cocaína", indicó el oficial.



Las autoridades también confirmaron que la menor de edad presuntamente se desempeñaba como expendedora de drogas en el barrio Tolima de Betulia, afectando la seguridad del sector.