Caen tres de ‘Los Viajeros’, banda criminal ligada al homicidio de fiscal en Fusagasugá

Los capturados fueron identificados como Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez, quienes fueron detenidos en Sabanalarga, Atlántico; San Pedro, Sucre; y en la vía San Onofre–Cartagena, en Bolívar.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Rodríguez Burgos aceptó cargos tras ser señalado como el hombre que interceptó al fiscal en el parqueadero de un centro comercial, lo intimidó y golpeó para robarle un maletín con 128 millones de pesos recién retirados de un banco. En medio del forcejeo le arrebató el dinero y le disparó en dos oportunidades, ocasionándole la muerte.

Capturan a Los Viajeros Foto: Fiscalía General de la Nación

Por su parte, Arroyo Fernández habría participado en la huida del atacante a bordo de una motocicleta, mientras que Quiroz Rodríguez habría realizado labores de seguimiento para identificar el vehículo del fiscal y alertar sobre sus movimientos.

Las investigaciones también establecieron que la mujer que presuntamente facilitó el arma utilizada y recibió el dinero hurtado fue posteriormente asesinada. La Fiscalía indaga si Los Viajeros están vinculados a este hecho.

Además, las autoridades tienen evidencias que vinculan a esta red con al menos 36 fleteos cometidos en Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío, Antioquia y Cundinamarca. En estos casos, los asaltantes ingresaban a las entidades financieras haciéndose pasar por clientes y detectaban, por el sonido de las contadoras de billetes, a quienes retiraban altas sumas de dinero. A esas personas las identificaban, seguían y posteriormente interceptaban para arrebatarles de manera violenta sus recursos.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca los presentó ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. Los procesados también serán imputados en los próximos días por cuatro hechos adicionales.