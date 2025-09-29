Capturan a 11 presuntos miembros de banda ‘Los Pepes’ señalados de incendiar negocios

Cuatro mujeres y siete hombres que presuntamente forman parte de la banda criminal ‘Los Pepes’, fueron capturados por orden judicial en allanamientos practicados por la Policía en los barrios Barlovento, Bendición de Dios, Villanueva, Rebolo, sector del mercado, El Boliche, La Isla y Soledad 2000, en Barranquilla.

Así mismo otro presunto miembro que permanece detenido en un centro carcelario, fue imputado por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

De acuerdo con labores de inteligencia de la Policía, el máximo cabecilla de esta organización, alias 'Digno Palomino', quién está recientemente fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, para avanzar en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, desde el centro penitenciaría ‘La Picaleña’, donde permanecía recluido, lideraba y coordinaba las extorsiones, además de ordenar actos violentos como la incineración y disparos contra establecimientos comerciales.

Estos individuos bajo el liderazgo de 'Digno Palomino', quien se encuentra recluido en un centro carcelaria, exigían dinero a comerciantes. Entre $150.000 y $300.000 exigían de manera mensual a sus víctimas”, detalló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.



Entre todos los capturados suman 33 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, homicidio, extorsión, porte y tráfico de estupefacientes, receptación, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

Con estas capturas dice la Policía que se esclarecen dos atentados contra negocios, uno de ellos cometido el 4 de septiembre de 2025 y el 25 de junio de 2025 en establecimientos comerciales de la ciudad de Barranquilla.