Capturan a dos presuntos miembros de red de robo de carros en el Atlántico

Capturan a dos presuntos miembros de red de robo de carros en el Atlántico

Alias 'El Cangrejo' y alias 'Ramón' registran anotaciones judiciales por delitos como receptación, hurto de automotor, fraude procesal, hurto calificado y violencia intrafamiliar en Atlántico.

Red robo de carros Barranquilla.png
Alex Andrés Quintero Trullo, alias 'El Cangrejo'; y Miguel Ángel López Echeverría, alias 'Ramón'.
Policía en Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 03:51 p. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

En flagrancia fueron capturados en las últimas horas Alex Andrés Quintero Trullo, alias 'El Cangrejo'; y Miguel Ángel López Echeverría, alias 'Ramón', quienes según la Policía Metropolitana de Barranquilla hacen parte de una red de hurto de automóviles de alta gama que luego son vendidos en diferentes partes de Colombia tras la adulteración de sus placas y documentos.

El general Edwin Urrego, comandante de las autoridades policiales en esta jurisdicción, explicó que los hoy aprehendidos habrían llegado recientemente desde Cali y vulneraban la seguridad de los vehículos bajo la modalidad de halado.

“Se logra en el municipio de Soledad, Atlántico, la captura de alias El Cangrejo y alias Ramón. Estos dos sujetos se dedicaban al hurto de vehículos de alta gama y utilizaban sistemas de inhibición de señal para desbloquear los sistemas de seguridad de los vehículos. Han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo inicialmente en un comunicado.

La hora en la que más roban carros en Colombia es en la tarde, según informe
Día a día hay noticias sobre robo de vehículos en las ciudades.
Foto: cortesía Blu Radio

“Con esta operación se neutraliza una estructura que venía afectando la seguridad ciudadana mediante el hurto de automotores y la falsificación de documentos, reiteramos nuestro compromiso en la lucha frontal contra el crimen organizado en el área metropolitana”, sumó el general Urrego.

En el procedimiento fueron incautados un detector de señal, un analizador de frecuencias para vehículo, un inhibidor de señales, un control universal, cuatro teléfonos celulares, dos cédulas de ciudadanía falsas, tres licencias de tránsito falsas, dos pares de placas de vehículos falsas y una camioneta, elementos avaluados en aproximadamente $300 millones de pesos.

De la misma manera, alias 'El Cangrejo' y alias 'Ramón' fueron interceptados en el barrio Nuevo Milenio de Soledad y registran anotaciones judiciales por delitos como receptación, hurto de automotor, fraude procesal, hurto calificado y violencia intrafamiliar.

