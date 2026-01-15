Dura denuncia: hombre intentó prenderle fuego a casa con su expareja e hijo adentro en Bolívar

Los casos de violencia intrafamiliar siguen generando alertas en el departamento de Bolívar, en donde, en lo corrido de este 2026, ya se han registrado seis capturas por este delito.

Precisamente, uno de los casos que más ha generado conmoción entre las organizaciones y redes de mujeres, es el de una mujer en el municipio de Magangué, cuya expareja intentó prenderle fuego a la vivienda en la que ella se encontraba junto a su pequeño hijo.

De acuerdo al reporte de la Policía de Bolívar, el agresor llegó en horas de la madruga a la vivienda e intentó incendiarla desde la puerta.

“En horas de la madrugada, el hombre habría llegado hasta la vivienda donde residía la víctima junto a su hijo, menor de edad y, de manera violenta, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego, ocasionando un principio de incendio que puso en grave riesgo la vida de ambos. Gracias a la rápida reacción de la víctima, quien logró percatarse de las llamas y apagar el fuego, se evitó una tragedia mayor”, explicó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, subcomandante de la Policía de Bolívar.



Esta no habría sido la primera agresión que sufrió la mujer y su hijo, pues días antes, según la denuncia, esta persona la habría golpeado en plena vía pública.

“Ante la gravedad de los hechos, la denuncia fue instaurada de inmediato y se adelantaron las labores investigativas correspondientes, permitiendo a la Fiscalía solicitar ante un juez de control de garantías la orden de captura, al considerar que el indiciado representaba un peligro inminente para la vida e integridad de la víctima y su hijo”, detalló el oficial.

Tras su captura, el agresor fue enviado a la cárcel por el delito de violencia intrafamiliar violencia intrafamiliar agravada.