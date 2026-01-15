En vivo
Dura denuncia: hombre intentó prenderle fuego a casa con su expareja e hijo adentro en Bolívar

Dura denuncia: hombre intentó prenderle fuego a casa con su expareja e hijo adentro en Bolívar

El hombre fue capturado y se conoció que ya había agredido a la víctima en plena vía pública.

