En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturan a hombre señalado de dispararle a su pareja en Valledupar y sonríe para la foto

Capturan a hombre señalado de dispararle a su pareja en Valledupar y sonríe para la foto

La víctima, quien resultó herida en sus piernas, alcanzó a ser auxiliada por la Policía y se recupera en un centro asistencial.

Eriberto Gutierrez Valledupar.jpg
Eriberto Gutiérrez, capturado en Valledupar.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Ante un juez de Valledupar será presentado en las próximas horas Eriberto Enrique Gutiérrez Díaz para que responda por el ataque que habría cometido en contra de su pareja sentimental, quien resultó herida a tiros el pasado jueves.

La agresión ocurrió al interior de un apartamento del conjunto residencial Acqua, ubicado en la capital del Cesar, donde los vecinos alertaron a la Policía sobre una mujer que pedía auxilio tras ser baleada en una de sus piernas.

Los uniformados, al llegar al lugar de los hechos, hallaron a la mujer ensangrentada y, junto a ella, a su pareja, quien fue señalado por la víctima como el responsable del ataque.

A este hombre, de 63 años, le hallaron en su poder una pistola 9 milímetros con la que le habría disparado a su compañera sentimental, por lo que la Policía lo capturó en flagrancia y lo dejó a disposición de la Fiscalía para que sea judicializado.

Sin embargo, posterior a su captura y en medio de un hecho que ha causado indignación entre la ciudadanía, este hombre posó sonriente para la foto de la reseña judicial.

Las críticas no se han hecho esperar, máxime cuando la víctima aún se encuentra hospitalizada por la herida que sufrió.

Las autoridades sostienen que la mujer se encuentra estable y fuera de peligro; sin embargo, no se descarta que el capturado sea procesado por intento de feminicidio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valledupar

Violencia Contra la mujer

Violencia de Género

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad