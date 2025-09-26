Capturan a hombre señalado de dispararle a su pareja en Valledupar y sonríe para la foto

Ante un juez de Valledupar será presentado en las próximas horas Eriberto Enrique Gutiérrez Díaz para que responda por el ataque que habría cometido en contra de su pareja sentimental, quien resultó herida a tiros el pasado jueves.

La agresión ocurrió al interior de un apartamento del conjunto residencial Acqua, ubicado en la capital del Cesar, donde los vecinos alertaron a la Policía sobre una mujer que pedía auxilio tras ser baleada en una de sus piernas.

Los uniformados, al llegar al lugar de los hechos, hallaron a la mujer ensangrentada y, junto a ella, a su pareja, quien fue señalado por la víctima como el responsable del ataque.

A este hombre, de 63 años, le hallaron en su poder una pistola 9 milímetros con la que le habría disparado a su compañera sentimental, por lo que la Policía lo capturó en flagrancia y lo dejó a disposición de la Fiscalía para que sea judicializado.



Sin embargo, posterior a su captura y en medio de un hecho que ha causado indignación entre la ciudadanía, este hombre posó sonriente para la foto de la reseña judicial.

Las críticas no se han hecho esperar, máxime cuando la víctima aún se encuentra hospitalizada por la herida que sufrió.

Las autoridades sostienen que la mujer se encuentra estable y fuera de peligro; sin embargo, no se descarta que el capturado sea procesado por intento de feminicidio.