Capturan en Barranquilla a agente del CTI que tendría vínculos con el Clan del Golfo

En operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Barranquilla fue realizada la captura de Jorge Luis Santiago Charris, un agente del CTI que es investigado por tener presuntos nexo con el Clan del Golfo.

De acuerdo con información que obtuvo Blu Radio, esta persona estaría colaborando para el frente Carlos Daniel Fulaye Vargas, Bloque Aristides Meza Páez, el cual se encarga de dinamizar delitos como extorsión y homicidio en Barranquilla y su área Metropolitana.

Aunque el informe de captura no detalle qué tipo de actividades desarrollaba Santiago Charris, este habría facilitado información a la organización criminal.

"En Soledad (Atlántico), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional capturó a los tres principales cabecillas de la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’, alias ‘Corioto’, ‘César’ y ‘Chiquito Cuello’, y a otros ocho integrantes de esta organización criminal, por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir. Esta subestructura es investigada por 17 homicidios en el último año y dinamizadora de tráfico de estupefacientes en outsourcing delictivo con el grupo delincuencial ‘Los Pepes’", indicó el director nacional de la Policía a través de su cuenta de X.