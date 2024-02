Carnaval del Suroccidente: el tradicional desfile popular que se niega a desaparecer en Barranquilla

Desde la 1:30 de la tarde de este sábado, 03 de febrero, más de 300 grupos folclóricos y populares se dieron cita en el Carnaval del Suroccidente: una propuesta popular que este año se encuentra cumpliendo 30 años de historia y, con motivo de su celebración, llenó de tradición y color ésta localidad de Barranquilla.

Este, que es un festejo ‘de bordillo’ que tiene como objetivo integrar las danzas con arraigo popular, se toma año tras año más de cinco barrios de la localidad del suroccidente de Barranquilla, entre los que se encuentran La Manga, La Libertad, Carlos Meisel, San Felipe, El Valle, El Bosque, entre otros sectores.

Y es que, así como lo aseguran tanto habitantes como hacedores, se trataría una celebración que se niega a morir por considerarse como la propuesta social por desabastecimiento de agua en estos sectores de Barranquilla que hoy, 30 años después, logró convertirse en uno de los desfiles con mayor asistencia del Carnaval de la capital del Altántico.

"A mí me encanta venir con mis nietos, antes no solía venir mucho porque siempre estaba fuera de la ciudad o me tocaba trabajar, pero esto es un show espectacular. Admiro la valentía y la berraquera de tantos bailarines que dejan alma y cuerpo en esas calles", expresó Gladys Oñoro, una ciudadana del barrio El Silencio.

Otro que elogió la realización del Carnaval del Suroccidente fue Arnulfo Romero Díaz, habitante del barrio Carlos Meisel, quien destacó que "este año se ha visto muy organizado, estamos muy contentos porque podemos disfrutar de semejante desfile, disfrutando y valorando el esfuerzo de tantos artistas, hacedores y grupos folclóricos".

A esta celebración de cumpleaños se sumó el alcalde Alejandro Char, quien no solo llegó a cantar el cumpleaños con una torta que exaltaba los colores de dicha celebración popular sino que, además, retieró la importancia del Carnaval del Suroccidente por su esencia de barrio para la que prometió, inclusive, mayores recursos económicos.

"Este Carnaval se lo merece, es una localidad muy importante donde hay muchos hacedores. Miremos como ha crecido, nos sentimos muy orgullosos, cumplimos 30 años, las calles están abarrotadas, es impresionante el récord de asistencia".