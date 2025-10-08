Cartagena endurece las medidas contra piques ilegales y rodadas de motos: estas serán las sanciones

La muerte de tres jóvenes el pasado jueves 2 de octubre, en medio de los denominados ‘piques’ de motocicletas que se organizan de manera clandestina y cada vez más recurrente en Cartagena, alertó a las autoridades, que “endurecieron” las medidas para frenar por completo esta actividad.

El alcalde Dumek Turbay expidió el Decreto 2119 de 2025, con el cual prohibió, hasta el próximo 31 de diciembre, cualquier tipo de caravana o evento masivo de motocicletas en la ciudad.

El mandatario explicó que la Policía y el Departamento de Tránsito de Cartagena serán los encargados de “ponerle freno” a estas convocatorias con operativos de control desplegados en toda la ciudad, ya que atentan contra el orden público e, incluso, ponen en riesgo la vida de los cartageneros.

“Hemos tomado las medidas, estamos preparándonos con el apoyo de la Policía Nacional, para que una actividad que se hace en las tinieblas, desde el inframundo, una actividad que es rechazada por toda la ciudadanía porque pone en riesgo la convivencia y la tranquilidad, pueda ser no solamente neutralizada de parte nuestra con estas medidas, sino que, a futuro, ellos entiendan que lo que es felicidad para ellos, es absolutamente rechazado por toda la ciudadanía”, señaló.



El mandatario cartagenero también explicó que todos estos controles se intensificarán el próximo 31 de octubre, día para el cual está siendo convocada en redes sociales la llamada ‘rodada del terror’, en la que cientos de motociclistas salen a las calles y avenidas principales con máscaras y disfraces.

En 2024, en esta actividad se registraron múltiples denuncias de hurtos y un hombre fue asesinado en plena vía pública en circunstancias que aún son materia de investigación.

“La rodada está prohibida de plano, no se va a permitir de ninguna forma (…). Le vamos a dedicar tiempo a la investigación, a la posibilidad de individualizar a cada uno de los organizadores y tener la sanción más drástica con ellos. Es decir, nadie les ha dicho no sean felices, nadie les ha dicho no manejen su moto, nadie les ha dicho que no pueden tener un club o entretenerse. Pero cuando ya tú haces una convocatoria como la que ha sucedido, cuando te citas para un pique ilegal y de ese pique ilegal hay tres muertos, tres profesionales que hoy destruyen una familia, que hoy sumen en dolor a sus amigos, no hay más opción que una medida invasiva y drástica como la que estamos tomando hoy”, detalló.

Publicidad

Además de la prohibición de estas actividades y los operativos masivos de control, la Alcaldía también anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de organizar estas caravanas. Asimismo, los denunciarán por los delitos de concierto para delinquir, vandalismo y obstrucción de la vía pública.

“La información que nos ha dado la ciudadanía es que detrás de esa convocatoria, detrás de esas rodadas, detrás de esas caravanas, no solamente hay personas con antecedentes judiciales, sino personas que tienen que responder a la autoridad, personas que tienen órdenes de captura vigentes, y por eso lo que hemos dicho es que, frente al desprecio y al reto que han planteado, vamos a salir al frente”, agregó el alcalde Turbay.

Sin embargo, los controles no solo serán a las motocicletas, conductores y organizadores de estos eventos. También anunciaron medidas contra los talleres y establecimientos comerciales en los cuales son alteradas las motocicletas que luego se usan en Cartagena para actividades ilegales, como caravanas y ‘piques’.

Publicidad

“Detrás de esos talleres, de esos lujos y de esos almacenes de repuestos está el organizador de este tipo de actividades. Están totalmente identificados, es decir, es un negocio propicio para vender lujos, porque ese mismo dueño del negocio es el organizador de una convocatoria, de un pique ilegal o de una rodada. Entonces, frente a eso, para desfortuna de ellos, ya los tenemos totalmente identificados”, puntualizó el alcalde.

Entretanto, el alcalde Turbay reiteró su invitación a organizadores y participantes de estas actividades a buscar espacios de diálogo con el Distrito, dejando de lado cualquier actitud “desafiante”.