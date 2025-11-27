Cartagena y Canadá tendrán vuelos directos en temporada de invierno

En medio de la apuesta por aumentar hasta un 16% su capacidad hacia Latinoamérica, la aerolínea Air Canada anunció nuevos vuelos directos desde Montreal y Toronto a Cartagena.

El alcalde Dumek Turbay, y la embajadora de Canada en Colombia, Elizabeth Williams, aseguraron que este es un “espaldarazo” a Cartagena que genera más desarrollo económico a la ciudad.

“Estamos felices de tener una aerolínea tan importante como Air Canada conectando a Cartagena con dos ciudades súper importantes como Montreal y Toronto; será un vuelo semanal, uno el lunes y otro el sábado, entendemos que estamos en una época de clima extremo en Canadá en este momento, y los canadienses quieren calor, quieren mar, y Cartagena los recibe con mucho agrado, así que agradecemos al gobierno de Canadá y a Air Canada, y pues ya lo queremos es que la conexión directa comience a funcionar y ojalá sea una conexión directa permanezca por siempre”, señaló el alcalde Turbay.

A su vez, el alcalde aseguró que esta es una de las estrategias para que esta temporada la ciudad superé el número de visitantes que logró en 2024.



“La apuesta que hicimos para esta temporada que va del 15 de diciembre al 15 de enero, pueda superar el número de visitantes que tuvimos en el año 2024 al 2025 que fue 900.000 visitantes, entonces estamos trabajando porque la ciudad pueda crecer, pueda recibir más y más visitantes para que la ciudad esté mejor, y es un reto y un desafío para todo el sector turístico”, agregó.

Por su parte, la embajadora de Canadá Elizabeth Williams, afirmó que estas nuevas operaciones contribuirán a fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países.

"Canadá valora a socios como Air Canada y nos entusiasma su mayor presencia en Colombia. La conectividad aérea es un puente que acerca a nuestros países fomentando el comercio, el turismo y el intercambio cultural; sin duda, estas nuevas operaciones contribuirán a fortalecer nuestros lazos económicos bilaterales y a crear nuevas oportunidades de crecimiento mutuo”, sostuvo.

Entretanto, Leonardo Vargas, gerente de ventas de Air Canada, la apertura de estas rutas reafirma la confianza en el mercado colombiano.

“Seguimos apostándole al crecimiento de nuestra red global en Latinoamérica, y estamos orgullosos de poder traer nuestros servicios galardonados a la ciudad de Cartagena. Tenemos una proyección positivo, entre un 5 y 8% de crecimiento estimado para nuestras rutas en Colombia”.

De acuerdo a Procolombia, Cartagena es el segundo destino preferido por los visitantes canadienses que llegan al país, y se estima que cerca del 25% arriben a la ciudad en estas nuevas rutas.