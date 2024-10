Casas reconstruidas tras huracán Iota ya se están cayendo: raizales de Providencia

En la isla de Providencia este miércoles y jueves se realiza con voceros de la Unidad nacional de Gestión del Riesgo una consulta previa para que se concerté la manera en que serán reparadas las casas que fueron intervenidas tras el paso del huracán Iota, inmuebles que, pese a costar 760 millones de pesos ya se están cayendo por partes, dado que la madera se pudrió o está llena de comején, según denuncia la comunidad.

Sin embargo, han pasado 17 meses de diálogos y hoy los voceros enviados de la Unidad de Riesgo le afirman a la comunidad que no hay recursos para hacer los arreglos y que solo resta abrirle un proceso jurídico a Findeter, encargada de ejecutar las obras, por incumplimiento de contrato.

Royli Hawkins, líder de la comunidad raizal, asegura que no están dispuestos a esperar un proceso que dure dos años más y que los deje expuestos al paso de un nuevo huracán, por ello piden la presencia del presidente Gustavo Petro en la isla.

“Lastimosamente esas casas que fueron intervenidas, alguna con altos sobrecostos, casas reportadas con valor de 760 millones de pesos, hoy en día se están cayendo por partes y se están pudriendo otras. Entonces nosotros estamos llamando al presidente Gustavo Petro para que intervenga, porque si llega otro huracán, toda la isla está en peores condiciones de las que estaba anteriormente”, dijo Royli Hawkins

La comunidad dice que en caso de que el presidente Gustavo Petro no los atienda, están dispuestos a acudir al presidente de Nicaragua Daniel Ortega, para que los ayude a buscar una salida.

Pero los daños en las viviendas que fueron entregadas hace dos años no es el único problema que aún arrastran tras el paso del huracán Iota, también lo es las más de 4 mil toneladas de escombros que permanecen en cuatro puntos de acopio y que no han podido ser evacuados de la isla porque se requiere de unos 40 mil millones de pesos.