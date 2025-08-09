Cayó joven que participó en asesinato de biólogo italiano en Santa Marta: jugó un macabro papel

La Fiscalía confirmó la captura del joven de 18 años, José Alfredo Diazgranados Sotelo, por su presunta participación en el homicidio del biólogo italiano Alessandro Coatti ocurrido el pasado 5 de abril en Santa Marta, Magdalena. El joven fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el hombre de nacionalidad italiana habría sido contactado a través de una plataforma virtual y convencido de acudir a un encuentro en una vivienda ubicada en el barrio El Pando, al occidente de la ciudad. Al llegar al punto de encuentro, la víctima fue sometida violentamente: primero amordazada, luego golpeada en distintas partes del cuerpo y despojada de dinero, tarjetas bancarias y su teléfono celular.

Las investigaciones señalan que, después, Coatti fue atacado con un objeto contundente en la cabeza, asfixiado y finalmente desmembrado. Según la Fiscalía, Diazgranados Sotelo, junto con otro individuo, habría ocultado las partes del cuerpo en bolsas negras y, utilizando una motocicleta, las distribuyó por diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de ocultar el crimen.

Por estos hechos, la fiscal de la Seccional Magdalena imputó a Diazgranados Sotelo los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y ocultamiento y alteración o destrucción de elemento material probatorio. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Este caso ha conmocionado a la ciudad por la crueldad de los hechos y por tratarse de un ciudadano extranjero que había llegado al país para desarrollar actividades profesionales relacionadas con la biología.

Las autoridades, que en abril ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre este crimen, han reforzado las investigaciones para esclarecer totalmente las circunstancias del caso, dar con todos los responsables y detallar cuáles fueron sus roles. Hasta la fecha, cinco personas han sido capturadas y judicializadas por su posible participación en el asesinato.