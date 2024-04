Cerca de 4.000 personas marcharon contra el gobierno del presidente Gustavo Petro en Barranquilla

Las calles de Barranquilla se vistieron de blanco, contrastado con el amarillo, azul y rojo de la bandera de Colombia, en medio de la masiva movilización que se registró este domingo para rechazar las políticas y/o reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, reuniendo a cerca de 4.000 personas que se dieron cita desde las 9:00 de la mañana.

La consigna fue muy clara y es que, mientras iban caminando los dos tramos que componen la calle 72 para empalmar con la carrera 54 y culminar en el parque Santander, los manifestantes gritaban al unísono “Fuera Petro”, en medio de los supuestos inconformismos que se tienen respecto a las altas tarifas de energía, las reformas sociales, los diálogos con grupos armados y hasta el aumento en losproductos de la canasta básica familiar.

"Ya etsamos cansados de que la canasta familiar siga subiendo, por eso le pedimos al presidente Gustavo Petro que se conduela de la Costa. También pedimos una intervención en los servicios públicos, no es posible que pensemos en comer o en pagar un recibo de la luz. No queremos más mentiras, no queremos más promesas, queremos acciones", dijo Franklin Ospino, uno de los manifestantes.

Por su parte, Mónica Saade, presidente del 'Foro Colombia Libre', reiteró que "es importante salir a las calles, tenemos que hacerlo, porque el presidente tiene que escuchar la voz de un pueblo; no estamos de acuerdo con una Constituyente, no estamos de acuerdo con los diálogos, queremos que pare este decrecimiento en la economía".

Al llegar al parque Santander cerca de las 11:00 de la mañana, fueron cientos de miles de personas las que escuchaban atentamente a empresarios, comerciantes, líderes políticos, ganaderos y otros miembros de la sociedad civil, que amenizaron sus intervenciones en tarima hasta con tambores y flauta de millo.

Empresarios como Charles Chapman, por ejemplo, reclamaron que a casi dos años de Gobierno, aún no se hayan culminado proyectos de gran envergadura como las dobles calzadas y que, inclusive, a Barranquilla se le haya quitado el sueño de ser la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

"Que el presidente ganó las elecciones en Baranquilla, eso tenemos que recordarlo. No puede ser posible que a todos los proyectos les diga que no, que nos tenga así de olvidados, que se nos hayan ido de las manos importantes eventos como los Juegos Panamericanos. Ahora, también tenemos un problema con las altas tarifas de energía y el presidente ni siquiera va a las citas".

Entre tanto, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, pidió reformas en el Inpec y acabar, de tajo, la supuesta corrupción en las cárceles que hoy tienen a cientos de comerciantes padeciendo por el flagelo de las extorsiones.

"No es justo que los funcionarios del Gaula de la Policía se estén desgantando en realizar investigaciones, allanamientos y capturas si las cárceles no son intervenidas, si el Inpec no es intervenido, necesitamos acabar con la extorsión para que se dé cumplimiento del derecho al trabajo, sobre todo, en el sector informal del comercio", dijo.

Casi al término de la manifestación, el toque final lo dieron cerca de 50 transportadores del Atlántico y la región Caribe que, entre otras cosas, rechazaron los incrementos en el precio de la gasolina y el Diesel a través de una ‘pitatón’.

Sergio Doria, uno de los líderes del gremio, le pidió al presidente Gustavo Petro “dar una mira” a un sector golpeado por los peajes y el aumento en los costos de transporte. "Existen políticas de Gobierno que atentan contra la productividad de nuestros vehículos, pues han decrecido los indicadores económicos, de carbón, de muchas cosas... por eso invitamos a que se implementen políticas justas, claras y que nos beneficien a todos".

Pese a que preocupaba la amenaza de lluvia que pronosticaba el Ideam para Barranquilla este domingo, por el contrario, la marcha se desarrolló bajo la inclemencia de la temperatura con una sensación térmica cercana a los 35 grados.

Esto tampoco fue impedimento para que líderes políticos como Mauricio Gómez, senador de La República, también salieran a marchar para pedirle al presidente “cordura y diálogo”.

"Queremos mandarle un mensaje político al presidente Gustavo Petro y es: vamos a construir sobre lo construido. Nada de juicios políticos, nada de agresividad, nada de violencia, solo diálogo político para buscar consensos en las reformas y asegurar el bienestar de las regiones que componen a nuestro país, independiente de los espectros políticos".

Por su parte, ciudades como Cartagena, Santa Marta, Montería y Sincelejo también se sumaron a lo largo de este domingo a la jornada de manifestaciones, registrando una masiva participación que rodea la cifra de las 3.000 personas entre marchas y plantones.