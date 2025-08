Cerca de 8.000 estudiantes están sin clases en el sur de Bolívar por confinamiento y paro armado

No solo los adultos padecen la infamia del confinamiento de más de 18 días en las zonas rurales de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, por cuenta de los enfrentamientos y el paro armado del ELN y el Clan del Golfo en esta zona.

Cerca de ocho mil estudiantes de estas comunidades y municipios vecinos, tuvieron que abandonar las aulas de clase y despedirse de sus profesores, por miedo a que balas llegarán hasta las puertas o techos de sus instituciones educativas.

Según datos de la secretaría de educación de Bolívar, en total hay 7.729 estudiantes de Santa Rosa del sur, Morales, Arenal, Norosí y Montecristo, que hoy no pueden asistir a clases.

Además, algunos docentes tuvieron que abandonar el territorio por amenazas en su contra.

“Niños, niñas, jóvenes, quienes ha tenido que vivir esta situación digamos que desde hace mucho tiempo, en una zona que ha sido históricamente golpeada por la violencia, en ellos también hay mucho temor, al igual que sus padres de familia por enviarlos a las sedes por la situación que se está viviendo. Y en el caso de los docente también tenemos situación en el sur de Bolívar, donde además de los docente que se afectan por este tipo de hechos de orden público, hay docentes que han recibido amenazas y que tienen que retornar a la Gobernación para poder activar un ruta en cuánto qué acciones podemos tomar, y reubicaciones temporales”, explicó en diálogo con BLU Radio, la secretaria de educación de Bolívar, Crijulieth Ramos.

Sin embargo, las alertas no sólo están encendidas por la ausencia de clases sino por la posibilidad de que decenas de estudiantes de estas comunidades no pueda. presentar las Pruebas Saber 11 el próximo domingo 10 de agosto.

Publicidad

La funcionaria a su vez hizo un llamado para que no se siga poniendo en juego el derecho a la educación de estos niños y jóvenes que históricamente han vivido los rezagos en su formación por problemas de conectividad, acceso a las infraestructuras, entre otros.

“Estamos haciendo un trabajo articulado con rectores, reconociendo primero el derecho fundamental a la vida, y en ese mismo sentido trabajando desde el punto de vista educativo con el objetivo de que en donde podamos atender a los estudiantes se garantice ese servicio a través de guías, y el trabajo comprometido de los profesores y los padres de familia asignándole algunas tareas a los estudiantes para que también tengan qué hacer diariamente”, detalló.



Gobernación inicia campaña para llevar ayudas al sur de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que, a través de un corredor humanitario, desde este jueves empezarán a despechar ayudas como alimentos, ropa y víveres para las familias que se encuentran confinadas.

“La comunidad creó una comisión y han logrado que exista un corredor humanitario, y ese corredor humanitario nosotros lo vamos a utilizar para llevar ayudas a la gente, para llevar comida, para llevar víveres, para llevar utensilios de aseo, para llevar ropa y para poder sacar a las personas que se encuentren con alguna enfermedad”, señaló el mandatario, al tiempo que pidió a los colombianos sumarse a una campaña de solidaridad y donaciones.



Gobernador Arana aseguró que lo pasa en el sur de Bolívar "es un espejo del Catatumbo"

“Desde enero sabíamos que esto podía pasar, porque imagínense que esa zona del sur de Bolívar es un espejo de lo que pasa en el Catatumbo. Pasó en el Catatumbo en el mes de diciembre, en el mes de enero y ya sabíamos que iba a pasar en el sur de Bolívar. La Fuerza Pública no pudo estar preparada para eso, no pudo evitarlo, pero sí hemos estado en contacto con el ministro de defensa, estado muy pendiente; pero bueno, ahora lo que queremos no es que estén pendientes, sino que nos den resultados y que por fin se levante ese paro armado”, precisó.