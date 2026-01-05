Cobro de peajes del proyecto Autopistas del Caribe se mantiene y genera protestas en el Atlántico

Nuevamente la comunidad levantó las talanqueras de las estaciones de peajes de Sabanagrande y Galapa, las cuales hacen parte de las seis estaciones que tiene la concesión Autopistas del Caribe a lo largo del corredor de carga Barranquilla – Cartagena y cuya etapa de revisión inició el 2 de enero para entregar el proyecto al Invías.

La protesta surge porque, tras lo dicho por el presidente Gustavo Petro de haber “eliminado siete peajes en la costa Atlántica”, al concretarse la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta Caribe, siguió el cobro para todos los vehículos, y solo se aplicó una excepción del cobro para las categorías 1 y 2 en el peaje de Turbaco, Bolívar.

Lo que pide la comunidad es que esta medida también se tenga en cuenta para los peajes del Atlántico.

“Por la liquidación anticipada del contrato, hasta el 21 de julio habrá la entrega de todo el corredor vial, pero resulta que estamos viendo que al municipio de Turbaco le dejaron las categorías 1 y 2 con cero tarifas hasta que se surta el proceso de reversión del contrato. Entonces nosotros estamos pidiendo el mismo derecho a la igualdad y aparte de eso necesitamos que se desmonte la caseta antes del 21 de julio”, expresó Rubén Llanos, vocero del comité no al peaje.



Pronunciamiento de Autopistas del Caribe

La concesión Autopistas del Caribe aclaró que los peajes correspondientes al proyecto no han sido desactivados ni suspendidos de manera general.



“El recaudo en las estaciones de peaje del corredor continúa realizándose conforme a las disposiciones vigentes y a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”, dicen en un comunicado.

Agregan que “lo ocurrido en algunos momentos obedece a la presencia de movimientos denominados “No Más Peajes” en las estaciones de Galapa y Sabanagrande, quienes han actuado de manera ilegal al levantar las talanqueras, impidiendo temporalmente el cobro. Estas situaciones no corresponden a una decisión administrativa ni a la desactivación oficial de los peajes”.