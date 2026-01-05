En vivo
Cobro de peajes del proyecto Autopistas del Caribe se mantiene y genera protestas en el Atlántico

Cobro de peajes del proyecto Autopistas del Caribe se mantiene y genera protestas en el Atlántico

Habitantes de Sabanagrande y Galapa levantaron las talanqueras de los peajes y piden que no se cobre a los vehículos de categoría 1 y 2 como ocurre desde el 2 de enero con Turbaco, Bolívar.

