Comerciantes solicitan en Barranquilla extender horario de rumba hasta carnavales

A la espera de mesas de trabajo con la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional se encuentran representantes de la Asociación de Bares y negocios Nocturnos, con los que se discutirá la posibilidad de extender sus horarios de atención hasta las 6:00 de la mañana, al menos en los días de alto flujo de clientes.

Afirma el director de esta agremiación, Henry Hernández, que la idea es hacerlo en un proyecto extendido hasta carnavales, teniendo en cuenta contextos como la reciente victoria de la selección con la que se pudo impulsar mucho más la economía de haber sido posible.

“Barranquilla tiene un efecto raro, en el sentido de que la gente sale a rumbear muy tarde. Tu pasas por los establecimientos a las 6:00 de la tarde o hasta las 9:00 de la noche y encuentras los negocios muy vacíos, después de esas horas es que salen a rumbear las personas. Cuando todos quieren arrancar a prender, pues ya se tienen que ir”, declaró a Blu Radio.

Hernández advierte que ante el golpe hacia el comercio por el constante cierre de negocios, la aprobación de esta medida dispararía sus ganancias en un 30%, representando un ingreso adicional para comerciantes de entre los 5 y los 10 millones de pesos.

Argumentó que el comportamiento de los clientes no sería un problema, pues son más las personas que se centran más en compartir con sus cercanos.