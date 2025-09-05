Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Comerciantes solicitan en Barranquilla extender horario de rumba hasta carnavales

Comerciantes solicitan en Barranquilla extender horario de rumba hasta carnavales

La iniciativa apunta a que los cierres puedan extenderse, al menos, hasta las 6:00 de la mañana.

Comercio Barranquilla.png
Cientos de seguidores se vieron el juego de la selección Colombia en el norte de Barranquilla.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:32 p. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

A la espera de mesas de trabajo con la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional se encuentran representantes de la Asociación de Bares y negocios Nocturnos, con los que se discutirá la posibilidad de extender sus horarios de atención hasta las 6:00 de la mañana, al menos en los días de alto flujo de clientes.

Afirma el director de esta agremiación, Henry Hernández, que la idea es hacerlo en un proyecto extendido hasta carnavales, teniendo en cuenta contextos como la reciente victoria de la selección con la que se pudo impulsar mucho más la economía de haber sido posible.

“Barranquilla tiene un efecto raro, en el sentido de que la gente sale a rumbear muy tarde. Tu pasas por los establecimientos a las 6:00 de la tarde o hasta las 9:00 de la noche y encuentras los negocios muy vacíos, después de esas horas es que salen a rumbear las personas. Cuando todos quieren arrancar a prender, pues ya se tienen que ir”, declaró a Blu Radio.

Hernández advierte que ante el golpe hacia el comercio por el constante cierre de negocios, la aprobación de esta medida dispararía sus ganancias en un 30%, representando un ingreso adicional para comerciantes de entre los 5 y los 10 millones de pesos.

Argumentó que el comportamiento de los clientes no sería un problema, pues son más las personas que se centran más en compartir con sus cercanos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

Atlántico

Selección Colombia