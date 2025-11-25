Concejo oficializa terna para elegir contralor en Cartagena; Veeduría alerta irregularidades

A pocos días de que se elija al nuevo contralor distrital de Cartagena entre una terna conformada por Yadira Morales Roncallo, Rafael Francisco Vera Romero y Martha Luz Turizo Lobo, una denuncia prendió las alertas sobre posibles irregularidades en medio del proceso de elección.

La Red de Veedurías de Colombia denunció que una de las integrantes de la terna, que fue oficializada este lunes 24 de noviembre por el Concejo de Cartagena, no habría cumplido todos los requisitos para inscribirse.

Se trata de Yadira Maroles Roncallo, actual contralora del Atlántico, quien, según la Red de Veedurías, no presentó el certificado de antecedentes disciplinarios para abogados.

“La aspirante Yadira Morales Roncallo, actual contralora departamental del Atlántico, pretende asumir el cargo de contralora de Cartagena a partir del primero de enero, pero no cumplió con un requisito esencial e insubsanable, la entrega del certificado de antecedentes disciplinarios para abogados, documento obligatorio, según la convocatoria y cuya ausencia invalida automáticamente la inscripción. La normativa vigente, incluyendo la ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único, arts. 8 y 48), la Ley 1474 de 2011 (arts. 26 y 29) y la ley 909 de 2004 (art. 35), establece que los aspirantes a cargos públicos deben acreditar idoneidad y cumplir requisitos habilitantes sin posibilidad de subsanación posterior”, indicaron.



Entretanto, la Red de Veedurías advirtió que la Mesa Directiva del Concejo Distrital no ha dado respuesta a las reclamaciones y recursos presentados en el marco del proceso de elección.

“No ha dado respuesta oportuna a varias objeciones presentadas por ciudadanos y veedores, lo que agrava la responsabilidad de sus miembros”, señala la denuncia.

El proceso de elección del nuevo contralor de Cartagena, que reemplazará a la contralora distrital Ángela Cubides, se inició el pasado 10 de junio. En agosto, y tras una convocatoria pública, se eligió a la Universidad de Cartagena, a través del contrato COI 001-2025, como la encargada de la verificación de documentación, requisitos mínimos, realización de evaluación escrita y recepción y respuesta a reclamaciones.

Publicidad

Según documentó la Fundación Cívica Pro Cartagena, Funcicar, inicialmente la convocatoria tuvo 83 inscritos y tras revisiones, el 1 de octubre se publicó la lista de 60 admitidos, los cuales fueron convocados a la prueba de conocimientos, que otorgaba un 60% del puntaje final, y que fue realizada el 9 de octubre.

Asimismo, Funcicar documentó que, por causa de solicitudes de exclusión de participantes que no habían sido resueltas, la mesa directiva del Concejo expidió la Resolución 261 del 20 de noviembre, la cual modificó el cronograma de elección estableciendo como fecha de conformación de la terna el 24 de noviembre y la entrevista y elección para el próximo 2 de diciembre.

Por su parte, la directora ejecutiva de Funcicar, Carolina Calderón, recordó que la ciudad enfrentó una crisis en materia de control fiscal por no tener contralor en propiedad durante siete años.

Publicidad

“La ciudad ha tenido crisis en el control fiscal,debido a controversias en los procesos de selección que nos tuvieron por siete años consecutivos sin Contralor(a) en propiedad. Por eso, en Funcicar hacemos un seguimiento especial a esta nueva elección, reiterando la importancia de esta Institución que debe salvaguardar los recursos públicos, recordando que dentro de sus funciones está cuidar los recursos del distrito, garantizar que las obras se terminen, luchar contra la corrupción, recuperar los recursos perdidos e informar a la ciudadanía”, agregó.

Este lunes 24 de noviembre, durante una sesión ordinaria el Concejo Distrital dio lectura a la Resolución N.º 270 mediante la cual se conformó la terna oficial de aspirantes al cargo de contralor o contralora de Cartagena para el periodo 2026–2029, y que señala que “los aspirantes fueron seleccionados tras superar las diferentes etapas del concurso público: prueba de conocimientos, valoración de experiencia y antecedentes, y verificación de requisitos”.

Durante la sesión, presidente del Concejo, Rafael Meza, solicitó a los concejales prorrogar las sesiones ordinarias para llevar a cabo la elección el próximo 2 de diciembre.

“Esta mesa directiva ha cumplido con su responsabilidad de dejar en firme la terna para la elección del Contralor Distrital. Invito a los colegas concejales a analizar la posibilidad de prorrogar las sesiones ordinarias, a fin de garantizar la elección el próximo 2 de diciembre, conforme al procedimiento establecido y la documentación remitida por la Universidad de Cartagena”, detalló la comunicación emitida por el Concejo Distrital.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento del Concejo de Cartagena sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la inscripción de una de las ternadas.