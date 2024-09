Conductores de bus bloquean vías en Barranquilla y Soledad por asesinato de compañero

“Justicia”, esta era una de las peticiones que exigían los conductores de diferentes líneas de buses que operan entre Barranquilla y su área metropolitana en medio de cánticos, arengas y, por supuesto, bloqueos que adelantan desde las 5:00 de la mañana de este viernes.

Todo ello, a pocas horas de haberse registrado el asesinato de uno de sus compañeros de la empresa Coasoatlan, en momentos en los que se movilizaba a la altura del barrio Villa Estadio, en Soledad, Atlántico.

Son en total siete puntos de bloqueos, según información de la Policía de Tránsito y Transporte de Barranquilla, tres de ellos ubicados sobre la Avenida Circunvalar, a la altura del puente de la Calle Murillo; también en cercanías al puente del barrio Las Cayenas y sobre el tramo de la Calle 30.

Este es el panorama que se registra a esta hora sobre la avenida Circunvalar, a la altura del puente de la calle Murillo, en el sur de Barranquilla. Vehículos de diferentes empresas de transporte de servicio público se encuentran bloqueando ambos sentidos. #VocesySonidos pic.twitter.com/HDUCZPv1St — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 6, 2024

A la altura del puente del barrio Las Cayenas, en el sur de Barranquilla, los conductores de buses ya se encuentran bloqueando con sus vehículos el paso en ambos sentidos, sur-norte y norte-sur. #VocesySonidos pic.twitter.com/iRFm26uR02 — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 6, 2024

Otras protestas se adelantan en Soledad, Atlántico, a la altura de la estación de servicio Las Estrellas y en la estación de servicio Petromil, puntos cercanos a la prolongación de la Avenida Murillo; en la entrada del barrio Las Moras y, por último, en el barrio Los Robles.

“Lo que queremos es que nos brinden seguridad, más nada. Hoy estamos lamentando la muerte de uno de nuestros compañeros, entonces no queremos que se pierdan más vidas. O nos escuchan, o desafortunadamente tendremos que seguir manifestándonos pacíficamente”, indicó uno de ellos.

Otro conductor, quien pidió reserva en su nombre por temas de seguridad, expresó que “queremos justicia por nuestro compañero, pero, además, que nos garanticen que podemos salir a trabajar sin miedo de ser atacados a bala por extorsiones. Queremos seguridad, es lo único que necesitamos para seguir laborando”.

Por supuesto, los principales afectados fueron cientos de personas que no pudieron llegar a tiempo a sus lugares de trabajo e, inclusive, viéndose obligados a regresarse a casa, pues los bloqueos imposibilitaron el tránsito de buses para desplazarse hacia sus destinos.

“Llevo aquí dos horas esperando un bus, necesito ir hacia los lados del Centro Comercial Buenavista para mi trabajo, pero no he podido porque no están pasando buses. Nosotros entendemos lo que están viviendo los conductores, pero nosotros también estamos perjudicados”, dijo una pasajera afectada.

Y es que el crimen de José Luis Chávez Ardila, de 51 años, ocurrió dos semanas después de que se conociera un panfleto, aparentemente firmado por el Clan del Golfo, en el que le daban un plazo de “24 horas” a la empresa Cooasatlan para que se comunicara con el grupo armado y accediera a sus exigencias económicas.

En el panfleto advertían a la compañía que, si no lograba acuerdos con la organización armada, debería atenerse a “pérdidas económicas elevadas o pérdidas humanas”.

Vea aquí videos de la situación y testimonio de los usuarios: