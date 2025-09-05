Construyen en Córdoba planta solar que abastecerá con energía a más de 8.000 hogares

El departamento de Córdoba se prepara para dar un nuevo paso en materia de transición energética con la entrada en operación del Parque Solar INTI II, un proyecto liderado por URRÁ, cuya puesta en marcha está prevista para finales de este año.

Este proyecto se encuentra ubicado en el municipio de La Apartada, a tan solo unos kilómetros de la subestación Caucasia, lo que permitirá conectar rápidamente esta producción energética que contará con una capacidad instalada de 9,9 megavatios. Para esto se está empleando tecnología fotovoltaica de última generación.

De acuerdo con la información que entrega la compañía, la operación permitirá producir alrededor de 20 gigavatios-hora de energía renovable al año, suficientes para abastecer a más de 8.000 hogares.

"Hasta el momento INTI II avanza en un 87,9 % de construcción, impulsado por la mano de obra gracias a 132 empleos, de los cuales 60 corresponden al talento local, 59 regional y 13 nacional. Este esfuerzo confirma la capacidad de URRÁ para generar oportunidades, dinamizar la economía y fortalecer el tejido social en los territorios donde opera", indicó la empresa a través de un comunicado.

El parque solar estará conformado por 18.600 paneles solares, 39 inversores y dos centros de transformación, conectados al Sistema Eléctrico Nacional mediante una línea de 13,2 kV, lo que garantizará mayor eficiencia y seguridad en la distribución de energía en la región Caribe.

El proyecto, a su vez, vinculó la participación activa de mujeres, siendo que hay 17 trabajadoras participando en procesos técnicos y operativos.