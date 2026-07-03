Corte Suprema destaca independencia del Tribunal de Barranquilla

En el marco del encuentro ‘Justicia digital sin barreras’, que se desarrolló este viernes en la Universidad Libre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, destacó el trabajo del Tribunal Superior de Barranquilla por su defensa a la independencia de la rama y el derecho internacional humanitario en el Atlántico, entre otros temas

El presidente de esa alta corte, ponderó en su intervención el trabajo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el aniversario 121 de su fundación, por la defensa del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, la autonomía judicial, la protección de la familia y de la mujer respecto a la violencia intrafamiliar y económica, la salvaguarda del patrimonio económico colectivo referente a conductas delictivas de carácter financiero y patrimonial.

Destacó el presidente de la Corte el papel protagónico del Tribunal, en especial de la Sala de Justicia y Paz, de condenar transgresiones graves a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en la Costa Atlántica.

“Estos fallos han servido como un mecanismo de reparación integral para las víctimas, restableciendo su estatus de sujetos de derecho ante el Estado. Precisamente la Sala de Justicia y Paz de este tribunal, en reciente decisión así lo destacó, y reiteró que la desaparición forzada, la violación de género y el sometimiento y control del cuerpo humano, entre otros delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley, son atentados directos contra los derechos humanos”.



De igual forma, el Magistrado Lenis resaltó también la defensa de la autonomía judicial que ha ejercido el Tribunal Superior en sus decisiones, pese a las presiones políticas.

“El tribunal ha preservado y mantenido en sus decisiones un principio en el Estado Social de Derecho que es la independencia y autonomía judicial que reafirma que los jueces solo nos debemos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Las decisiones del Tribunal en estos años ha demostrado esa independencia”.

Al final de su intervención, el magistrado Iván Lenis, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, entregó un reconocimiento al Tribunal Superior del Distrito por su trabajo en 121 años de historia.