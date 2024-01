Crisis hospitalaria en Salamina, Magdalena: denuncian que no hay insumos y adeudan pagos

Comunidad y personal médico del hospital del corregimiento de Guáimaro, en Salamina, Magdalena, denuncian que no hay insumos, y aseguran que les adeudan hasta 9 meses de salarios y prestaciones sociales.

“Estamos en completo abandono, no tenemos nada. Aquí los pacientes no tenemos tensiómetro ni una jeringa hay. La atención es solo 8 horas porque no se cuenta ni con insumo ni con un médico las 24 horas para brindar atención digna a los guaimaleros”, aseguró Marta Barrios, líder de la comunidad.

La situación es tan grave que para a hacer aseo al centro asistencial, la comunidad hace colectas para comprar el jabón y demás utensilios, porque además no cuenta con personal de oficios varios que garantice la asepsia al centro de salud.

Por todo el estado en que se encuentra la prestación de salud, la comunidad exige la renuncia inmediata de Sherim Mercado Marchena, quien funge como gerente del hospital. De igual forma, vienen insistiendo a las autoridades departamentales que tomen acciones para evitar que agudicen las problemáticas.

Publicidad

“Es insólito y de no creer que en este departamento pareciera que no contáramos con Ministerio del Trabajo, Contraloría o Procuraduría, uno hace las denuncias de manera insistente, pero los entes de control no hacen nada”, aseguró Nidia Castañeda, la presidente del Sindicato de Salud del Magdalena.

Entre tanto, la comunidad de Salamina espera que pronto puedan contar con un servicio de salud digno las 24 horas del día.